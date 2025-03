Yago Rivero, el mallorquín que puede 'fichar' por la WWE

Yago Rivero, el joven mallorquín que juega en los en los Madrid Bravos de la European League of Football, podría formar parte de la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo. Rivero participará este fin de semana en una prueba que se realizará en Londres para lograr una plaza dentro de la compañía estadounidense.

Así lo ha comunicado el propio joven en sus redes. El jugador de fútbol americano, que cuenta con más de 13.000 seguidores solamente en TikTok, ha indicado que está muy ilusionado con este reto. «Imagínate que estás tranquilo en casa mirando el móvil y de repente te llega un mensaje que te puede cambiar la vida», ha explicado en el vídeo en el que ha anunciado esta noticia a sus seguidores.

«Así fue como la WWE me contactó directamente para invitarme a sus tryouts (pruebas) en Londres. Han seleccionado a atletas de todo el mundo con potencial para ser la próxima superestrella de la WWE. La verdad es que no sé cómo pero yo estoy allí. Si yo fuera un niño y viera alguien tener esta oportunidad, me encantaría poder vivirla con él. Todos tenemos un sueño de la infancia y este es el mío. Estoy solo a un paso de lograrlo».

Si lograra fichar por la empresa, se convertiría en el segundo español en formar parte de ella, después de que debutara hace ya un par de años Axiom, que en la actualidad es campeón por parejas con Nathan Frazer en NXT.