El reconocimiento a dos leyendas del deporte balear

Antony Karmany Mestre y Margarita Llorens Bagur han recibido este lunes el Cornelius Atticus por parte del Govern de les Illes Balears en reconocimiento a la trayectoria, esfuerzo y talento del deporte balear.

El de Sant Joan se hizo como atleta con la prestigiosa Jean Bouin de Barcelona y consiguió sexto lugar en el Campeonato de España de cross. Como ciclista, fue líder de la general y hasta en tres ocasiones rey de la montaña en La Vuelta. Además, Karmany participó en el Tour de Francia de 1964, donde quedó en la posición 54 de la general. También fue cuatro veces campeón de España de veteranos entre 1995 y 1999.

Nacida en Ciutadella, Llorens es toda una referencia en el mundo de la natación en aguas abiertas. De hecho, fue la primera mujer que nado desde las Islas Baleares hasta la península Ibérica, en 2018. En septiembre de 2011 ya había atravesado el estrecho de Gibraltar, nadandolos 22 km que separan ambos continentes en tres horas. En 2022 nadó los 54 km de ida y vuelta de la isla de San Simón hasta las islas Cíes en 17 horas, 17 minutos y 92 décimas, sin neopreno ya una temperatura entre los 14 y los 16 grados. Además, fue la primera persona que lo hizo.

Llorens ha agradecido esta distinción con una gran emoción, expresando que «no puedo y no podría vivir sin la natación» ya que es lo que más le llena y ha explicado la recompensa que supone conseguir cada reto. Recuerda también que este premio no solo es para ella, sino también «para todo el equipo que hay detrás y que sin ellos, nada sería posible».

🎖️Avui hem lliurat els guardons Cornelius Atticus 2024 a Margarita Llorens i Antoni Karmany, dos grans referents de l’esport balear. 👏🏼Enhorabona als guardonats per tota una vida dedicada a l’esport i els seus valors! pic.twitter.com/ZLykeGoXwZ — Conselleria Turisme, Cultura i Esports (@turismeGOIB) March 24, 2025

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que las islas son tierra de campeones y ha expresado la felicidad de entregar estos premios y el reconocimiento que suponen. Ha vuelto a remarcar la huella que dejan estos deportistas en la historia de las islas, en las que llevan el nombre de Mallorca y Baleares por todo el país y el mundo, además de volver a demostrar los valores del deporte, a los que con esta distinción, se les ponen cara. Se ha referido a Margarita mostrando el orgullo de las islas hacia ella y dándole las gracias por ponerse retos cada día y conseguirlos. A Karmany, se ha referido como alguien quien ha desafiado todo lo que tenía delante en dos disciplinas diferentes con pasión y demostrando que no hay límites que nos puedan parar, quien ha contribuido a seguir marcando y escribiendo la historia de las islas, con retos que son difíciles e imposibles de repetir.

El conseller de Turisme de les Illes Balears, Jaume Bauzà, ha expresado que es un honor entregar estos premios en los que se ensalzan los valores del deporte, la vida y la trayectoria de los deportistas premiados y que han dejado un legado al futuro que está por llegar.