Tributo a los deportistas

Mallorca ha demostrado que sigue siendo una tierra de campeones en la XXIII Gala de l’Esport del Consell de Mallorca celebrada en el Auditòrium de Palma, en un acto en el que se ha homenajeado a 299 deportistas de entre 6 y 16 años, que han logrado más de 400 podios en competiciones deportivas nacionales e internacionales. 30 han sido los deportes que han cosechado éxitos para la Isla en el último año y en esta edición se sumaron la halterofilia, el trot y el tir de fona.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido el trabajo de los técnicos, clubes, federaciones, ayuntamientos y familias «por ser el motor del deporte mallorquín», y destacó que «estos premios son un impulso para seguir trabajando con ilusión y perseverancia». Galmés también ha querido poner en valor la figura del entrenador, a quien esta gala ha homenajeado: «detrás de los éxitos deportivos y humanos de los jóvenes hay un entrenador que no solo enseña técnica, sino que actúa como guía y mentor que inculca valores y da motivación para conseguir los objetivos», ha añadido. Uno de los momentos más emotivos de la velada se ha producido cuando han recibido sus premios los deportistas de la Federació d’Esports Adaptats.

En la gala también se ha otorgado el Premio al Deporte Escolar a dos campeonas del mundo y europeas de vela, en clase 420, por su destacado palmarés: Neus Fernández y Martina Gomila.

Joan Toni Moreno, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y pupilo de Kiko Martín, y la copiloto de rally Dakar, Sonia Ledesma, primera balear en participar en uno de los raids más duros del mundo, fueron los padrinos en cada una de las categorías, y los comunicadores Toni Terrades y Virgínia Quetglas han sido los presentadores de un evento que ha contado con la animación del Circ Bover.

Homenaje a cuatro ases

El Consell de Mallorca ha querido reconocer en esta edición la labor del entrenador y cuatro han sido los elegidos: Llorenç Serra Ferrer, en el apartado de Excelencia; Toni Nadal en el de Trayectoria; Kiko Martín en Valores y Brigitte Yagüe en Promesa.

El exentrenador del Real Mallorca, Barça y Betis ha explicado antes de la gala que «recibir un premio siempre es importante y es de agradecer». El técnico de Sa Pobla ha querido poner en valor la figura del preparador. «El técnico es importante para el jugador porque es un referente en el que mirarse». Serra Ferrer reconoció que sigue el mundo del fútbol, pero con mucha tranquilidad. «Si me gusta un partido lo veo, si no, apago el televisor».

Llorenç Serra Ferrer ha recibido el galardón a la Excelencia. Foto: A. Sepúlveda

Toni Nadal ha afirmado que «recibir un reconocimiento siempre ilusiona, pero los grandes protagonistas de este día son los jóvenes que han logrado importantes triunfos en sus disciplinas». El entrenador ganador de 17 Grand Slams con su sobrino Rafael Nadal se ha considerado un «afortunado porque he tenido la suerte de estar en los lugares más importantes del mundo del tenis viendo cómo mi sobrino Rafel ganaba muchos torneos». En su discurso en la gala, el exdirector de la Rafa Nadal Academy ha señalado que «los periodistas me suelen preguntar por mis mejores recuerdos y a pesar de las grandes victorias, lo mejor para mí ha sido entrenar en Manacor viendo mejorar a mi sobrino».

Toni Nadal ha agradecido al Consell este reconocimiento. Foto: A.Sepúlveda

Kilo Martín, artífice de los éxitos de piragüistas como Sete Benavides y Joan Toni Moreno, ha aconsejado a los deportistas «que luchen, que no desfallezcan. Tienen que estar preparados tanto cuando triunfas como cuando las medallas se resisten y debe tener sacrifico, disciplina, humildad y ser nobles. Para el preparador del Reial Club Náutic Port de Pollença, el futuro del piragüismo «es muy bueno», pero advierte: «Ahora es más fácil que los chicos se distraigan».

Brigitte Yagüe se ha mostrado exultante porque era su estreno en estas lides. «Es el primer premio que recibo como entrenadora y me hace una gran ilusión», ha explicado antes del acto. Para ella, la cualidad que debe tener un taekwondista que quiera intentar llegar a lo más alto es «estar motivado: el no cansarse de lo que haces porque son muchas horas» y en su labor de entrenadora intenta «transmitir los valores deportivos y también intento mantener la calma, que me cuesta más que cuando era yo quien competía».