Revolución en la tecnificación: El Govern diseña un nuevo modelo que da más peso a las federaciones

La petición de las federaciones deportivas de Baleares verá por fin la luz. El nuevo modelo de tecnificación que ha construido el Govern, a través de la Fundació per a l'Esport Balear, dependiente de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, sitúa en primer término a la figura del deportista, como objetivo prioritario y epicentro de esta pirámide, además de ofrecer mayor protagonismo y margen de actuación a las territoriales, que así lo trasladaron a través de la Assemblea Balear de l'Esport.

Con el nuevo modelo, se trabajará en dos tipos de programas de tecnificación; por un lado, los estatales o de alto rendimiento, en los que unen fuerzas CSD y Fundació per a l'Esport Balear y en los que la gestión recae en manos de esta última, con apoyo por parte de las territoriales. Actualmente, de los 23 programas de tecnificación del Govern, poseen este rango los de tiro con arco, bádminton, gimnasia artística -masculina y femenina-, lucha, natación, natación adaptada, baloncesto y piragüismo.

Por otro lado, estarán los programas autonómicos, en los que la gestión será federativa, aportando la Fundació per a l'Esport Balear los servicios complementarios -instituto, servicios médicos, residencia...- y supervisando su desarrollo. «Algunos programas desaparecerán y entrarán otros nuevos, pero eso está por determinar todavía», asegura el gerente de la FBE, Eladi Huertas, apostillando Mateu Cañellas, coordinador de los diferentes programas que «estamos ante la primera vez en la historia en la que hay unos criterios para tener o no programa de tecnificación».

El borrador del nuevo modelo ya fue trasladado a las federaciones para que pudieran realizar sus aportaciones, destacando los responsables de su confección que «ponemos al deportista por delante. La Direcció General d'Esports sacará una convocatoria de becas, y en función del nivel de los deportistas nos planteamos si puede o no haber programa de tecnificación», explica Cañellas, quien fuera atleta de élite e incluso conseller d'Esports del Govern entre 2007 y 2010. «Si un deporte no llega a un mínimo, no hay programa», añade Huertas.

Alternativa

De la misma manera, se tiene previsto crear un programa multidisciplinar para los deportistas de las modalidades que no posean un programa de tecnificación al que acogerse, para contar con el paraguas de la Fundació per a l'Esport Balear y del Govern y el CTEIB. «Ahora hay ayudas de seguimiento, que crecerán. Las federaciones tendrán más recursos en materia de seguimiento», comenta Mateu Cañellas, a lo que suma Joan Antoni Ramonell, director general d'Esports del Govern que «con estas medidas cumplimos con el requerimiento de las federaciones y estructuramos un modelo de tecnificación».

Además, esta futura línea de trabajo pondrá sobre la mesa medidas de protección para los deportistas, con sanciones y un reglamento de vigilancia al menor que tendrá presente el blindaje hacia la figura de los verdaderos protagonistas de esta nueva hoja de ruta, con el fin de ofrecerles herramientas para defenderse.