Stephanie Vaquer está de dulce. Su más que plausible ascendencia mallorquina aun no ha sido confirmada. Sin embargo, ‘la Primera’ acaba de proclamarse doble campeona en una velada memorable de NXT en Nueva York. Su rival Giulia, otro de los grandes valores en alza de la marca de desarrollo de la WWE, tan solo pudo constatar que la chilena ha llegado para quedarse, con un paso arrollador, hasta la casa del gigante del deporte de entretenimiento.

En una velada para el recuerdo, la luchadora chilena Stephanie Vaquer ha logrado una proeza sin precedentes al proclamarse doble campeona de NXT en el emblemático Roadblock que esta vez tuvo lugar en 'la ciudad que nunca duerme'. Con un desempeño impecable, Vaquer superó a la prometedora Giulia en una velada que quedará grabada en los anales de la lucha libre.

Su talento y determinación en el cuadrilátero han sido más que suficientes para catapultarla hacia la cima de NXT, donde ahora mismo ostenta una doble corona: el NXT Women's Championship y el NXT Women's North American Championship. El enfrentamiento entre Stephanie Vaquer y Giulia era uno de los más esperados de la noche. Ambas luchadoras habían demostrado un nivel excepcional en sus respectivas trayectorias, y el choque entre ellas prometía ser épico. Desde el primer momento, quedó claro que ninguna estaba dispuesta a ceder terreno.

Giulia, luchadora británica considerada como uno de los valores en alza de NXT, demostró su valía con movimientos ágiles y contundentes. Sin embargo, Vaquer respondió con una intensidad abrumadora, desplegando un arsenal de llaves y lances que dejaron a su oponente sin respuesta. Tras un combate reñido que mantuvo a los aficionados al borde del infarto en sus asientos, Stephanie Vaquer logró imponerse de manera categórica. Con una serie de movimientos finales devastadores, 'la Primera' selló su triunfo y se alzó con los dos campeonatos en juego. Todo el oro para la chilena, uno de los máximos valores en alza de WWE.

La ovación del público neoyorquino fue ensordecedora cuando Vaquer levantó los brazos en señal de victoria. Haber conseguido este logro en una ciudad tan icónica para el wrestling reafirma su posición de dominio.

El triunfo de Stephanie Vaquer no solo representa un logro personal, sino que también engrandece el legado de Chile en la lucha libre profesional. Con su victoria, 'la Primera' se une a figuras icónicas como Alejandro Sáez y Katrina Cortez, quienes han llevado la bandera chilena a lo más alto en el deporte de entretenimiento. No obstante, no hay que perder de vista que Vaquer está todavía en construcción, como ella misma ha reconocido en recientes entrevistas con podcast y medios especializados.

De hecho, a Stephanie Vaquer le ofrecieron formar parte del roster principal de la WWE, en Smackdown o Raw. Sin embargo, ella misma optó por cimentar sus inicios en el gigante del deporte del entretenimiento desde la base, pasando por la marca de desarrollo de NXT, y además así mejorar su nivel de inglés y sus dotes interpretativas. Las dotes atléticas están más que demostradas con la doble corona que en estos momentos atesora la luchadora chilena, que se confiesa medio mexicana, y que muy probablemente cuente con antepasados mallorquines.