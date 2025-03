El regatista mallorquín Nikko Palou (RCN Palma) se ha proclamado campeón de España de la clase ILCA 4 en categoría Sub 16 en la competición que se ha disputó días atrás en aguas de la bahía de Higer y bajo la organización del Club Náutico Hondarribia. En la prueba nacional de ILCA 4 han participado 140 regatistas de las categorías Sub 16 y Sub 18, provenientes de una decena de comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Baleares, Valencia, Cantabria, Euskadi, Canarias, Murcia, Galicia y Asturias.

La cuarta y última jornada, que se disputó el domingo, contó con viendo del sur-suroeste, con 15 nudos de intensidad, pero sin las duras rachas que marcaron las jornadas precedentes. Debido al gran número de participantes, los regatistas se han dividido en dos grupos, el oro, que completó diez pruebas, y el azul, que solo hizo ocho. Palou se adjudicó el triunfo de forma clara en la categoría Sub 16 y estuvo luchando también por el título absoluto hasta el último momento. Al final, cayó en manos de Sergio López Palacios, del RCR Cartagena, seguido del catalán Miguel García (CN Cambrils) y con Nikko Palou en el tercer lugar del podio absoluto de la competición. Palou ya logró la victoria en la Copa de España de ILCA 4, tanto absoluta como Sub 16, en Tenerife el pasado mes de febrero. Mónica Osha, segunda por la izquierda, en el podio Sub 16 femenino. En categoría femenina, destacar que la balear Mónica Osha, también regatista del Real Club Náutico de Palma, logró un meritorio subcampeonato de España en categoría Sub 16. La mallorquina ha mantenido un emocionante pulso hasta la última manga con la valenciana Marta Ferrando, que ha sido finalmente la ganadora, dejando patente su carácter competitivo y su ambición en la prueba.