La reina Letizia ha entregado en Son Hugo la Copa de la Reina al CN Sant Andreu que ha vencido en la mañana de este domingo al CN Sabadell por 17-13. Un encuentro en el que la Doña Letizia ha estado presente y ha animado a ambos equipos en todo momento.

Una final que ha sido la reedición del año pasado en la que el Sant Andreu superaron a las sabadellenses por 13-12 tras una remontada espectacular (parcial final de 5-1). Ambos conjuntos, además, ya participaron en la última Final Four de la Champions League.

En cuanto al aspecto deportivo, empezó tomando la delantera el Sant Andreu, pero el Sabadell no tardó en empatar el encuentro en el primer cuarto. Lo que siguió el primer tiempo fue más de lo mismo, un toma y daca entre ambos conjuntos con una ventaja mínima para el Sabadell de 3-5 y un parcial final de 1-3.

El segundo cuarto el CN Sabadell siguió a lo suyo tomando la directa del encuentro antes de llegar al descanso. A poco más de un minuto de empezar el periodo Irene González anotaba el primer tanto del cuarto pero el rival no estuvo mucho a dar la respuesta con el segundo tanto de Ruiz para no despegarse del marcador. Ya en la mitad del cuarto, el Sant Andreu conseguía acercarse en el electrónico poniendo el 5-6 y posteriormente el empate a 6 de la mano de Paula Camús. No tardó en volver a anotar después de varias posesiones sin ver portería el Sabadell consiguiendo Matilde Ortiz el tercero en su cuenta particular. El partido se fue al descanso tras un nuevo gol de ambos equipos y con un encuentro muy igualado con 7-8

El segundo tiempo empezó sin goles y con un juego muy físico entre ambos equipos, siguiendo la dinámica del primer tiempo. No fue hasta pasado ya dos minutos de periodo en el que el Sant Andreu empataría el partido 8-8. Sin embargo, a poco que se acercaban, el Sabadell respondía con otro tanto sin soltar la ventaja del marcador y llegando a tener de nuevo una ligera ventaja con la que irse al final del periodo 11-12.

El último cuarto empezó con el Sant Andreu tomando la directa y empatando el partido a 12 para después volver a ponerse por delante, la primera vez desde el principio del encuentro que lo conseguían y partir de eso punto fueron solo para arriba consiguiendo una diferencia de dos goles con el 14-12.El CN Sabadell no encontraba soluciones y a mitad del periodo el Sant Andreu seguía anotando, no fue hasta los cinco minutos disputados de último cuarto que el conjunto visitante consiguió reducir distancias a 15-13.

A medio minuto del final, el Sant Andreu sumaba un tanto más que ponía el 16-13 en el marcador. El Sant Andreu cerró la segunda parte perfecta para materializar la remontada y llevarse el título a casa finalmente por 17-13.