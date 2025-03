El derbi de voleibol más desigualado

El voleibol mallorquín vive este sábado su derbi más desigualado de los últimos tiempos. En el pabellón Miquel Ângel Nadal se enfrentan a las 17:00 horas el ConectaBalear contra el Voley Palma. El conjunto de Manacor es cuarto en la tabla y disputará los play off por el título, mientras que los palmesanos están desahuciados desde hace tiempo con 20 derrotas en otros tantos partidos. «Vamos a buscar los 6 puntos en estas dos jornadas y dependería del resultado del Valencia-Soria, pero podríamos quedar segundos y nosotros vamos a ir a buscar esta posición», explicaba el entrenador del ConectaBalear, Alexis González, quien vaticinaba un encuentro «emocionante y creo que el público va a venir, tanto del Palma como del Manacor». Si bien la situación del equipo palmesano no es favorable, el equipo de González afronta este choque con «responsabilidad y profesionalismo», pues a estas alturas no se pueden confiar ni mucho menos subestimar al rival.

Por su parte, el conjunto dirigido por Genaro López, llega al partido tras caer en casa contra Grupo Herce Soria por 0-3 en la jornada de vuelta tras la Copa del Rey. Los mallorquines sostuvieron el ritmo en el primer y tercer set, pero no pudieron contra un conjunto superior. Su rival viene de colgarse la medalla de subcampeón tras disputar una final de Copa del Rey que lucharon hasta el último segundo. En el último partido de liga, los manacorins vencieron por 0-3 a domicilio contra CV Melilla y llegan al derbi en una buena dinámica. Pese a que el Voley Palma afronta el encuentro como equipo ya descendido a Superliga 2, este será, a buen seguro, un partido de alto nivel y representará a la perfección la esencia de un derbi.