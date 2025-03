Palma Beach presenta sus propuestas deportivas para 2025

La marca Palma Beach, de Platja de Palma, quiere dar un paso más en su compromiso con el turismo deportivo y sostenible, y por ello ha presentado al Ayuntamiento su propuesta de eventos deportivos para este año, con un calendario que incluye tres grandes competiciones de atletismo, paddle surf y natación. Palma Beach ha presentado el torneo de Paddle surf 'Sup Crossing' que se celebrará en junio, con un recorrido de cinco kilómetros desde el Club Náutico del Arenal hasta el Club Marítimo de Sant Antoni de la Playa, ha explicado la entidad en un comunicado. En agosto tendrá lugar la primera edición del Swim Crossing, una travesía a nado de 2,5 kilómetros entre el restaurante Ginger Beach y la playa de Can Pastilla, que plantea un recorrido diseñado para destacar la calidad y limpieza del agua de la bahía de Palma En octubre, se ha programa la quinta edición de la Palma Beach Running Course, que incorporará por primera vez la media maratón, además de contar con las distancias de 10 kilómetros y una carrera infantil.

El presidente de Palma Beach, Mika Ferrer, ha subrayado durante el encuentro con el director general de Deportes en Cort la importancia de consolidar estas pruebas deportivas, con el fin de fomentar un estilo de vida activo y saludable y situar la imagen de Platja de Palma como un destino de referencia para el turismo deportivo «Nuestro objetivo es seguir transformando la Platja de Palma en un espacio donde el deporte y la calidad de vida sean protagonistas», ha aseverado Ferrer. «Queremos que tanto residentes como visitantes disfruten de eventos de primer nivel», ha añadido. La presentación de este calendario al Ayuntamiento marca un hito en la consolidación de Playa de Palma como destino deportivo de referencia en el Mediterráneo, ha destacado la organización.