Es una de las atletas con más futuro del panorama nacional y, sin duda, una de las joyas del atletismo balear. Esperança Cladera Gil (Muro, 14 de mayo de 2002) descansa ya en su localidad natal después de proclamarse el pasado domingo campeona de España de 200 metros en el Nacional de pista cubierta celebrado en Madrid. La velocista del Valencia Club Atletismo, que firmó un crono de 23.28, marca personal, récord de Baleares y en el top-5 de la historia, atiende a Ultima Hora con la satisfacción del trabajo bien hecho y con la medalla de oro situada ya en un lugar preferencial en su museo particular.

—El año pasado se colgó la medalla de plata y ahora regresa a la Isla con su primer título nacional absoluto. ¿Cómo se siente?

—Pues muy feliz. En el listado de inscritos partía como favorita y sé de lo que soy capaz, pero hasta que no llega la carrera no puedes cantar victoria. Además, tienes que estar bien en las tres carreras y, principalmente, en el día D y la hora H.

—La progresión del campeonato, en las rondas previas, con 24.27 en series y 23.43 en semifinales, invitaba a la medalla de oro.

—Es evidente que en las tres carreras no puedo ir al cien por cien porque llegaría a la final agotada. Tuve la gran suerte de poder controlarme porque iba muy destacada en la serie. El sábado aceleró un poco más, pero también me dejé ir en los últimos metros; de hecho corrí por la tarde, que es cuando más activa estoy y solo hubiera sido una carrera podría haber rebajado aún más la marca, y el domingo di el cien por cien con una marca de 23.28 que supone el récord de Balears y mi mejor marca personal. En estos campeonatos vamos a gestionar más por las medallas que las marcas.

—El hecho de ser la gran favorita en la final también puede suponer una presión añadida. ¿Cómo recuerda ahora la carrera?

—Tenía a mi compañera, Esther Navero, la anterior campeona de España que es muy buena. Nos conocemos mucho y jamás te puedes confiar. Lo había trabajado bien con la psicóloga y lo único que tenía que hacer era centrarme en mí misma, en la carrera, como si no existiera nadie más... Fue dar el pistoletazo, entrar en trance y no mirar a ningún sitio más que adelante hasta que vi en la meta que era campeona.

—Por lo que dice compite más contra sí misma que contra una rival...

—Así es. Compito conmigo misma y nunca con las otras porque cuanto más corran las otras, más correré yo. Más que rivales somos compañeras por todo lo que hemos pasado juntas y cuanto más corra la que está al lado mía, más tendré que correr yo para ganar y así hacemos marcas personales.

—O sea, ¿las atletas no sois rivales?

—No tengo pique con ninguna, sino conmigo misma. Todas vamos a ganar, obviamente, pero tenemos un grupo precioso que se nota en el relevo, donde todas nos apoyamos, nos damos muchos consejos, nos motivamos y nos hacemos fuertes las unas con las otras. cuando te centras en ti y en lo que puedas hacer es cuando mejor te salen las cosas más que centrarte en los demás.

—El título nacional, ¿era uno de los objetivos de su carrera?

—Siempre tienes que ser ambiciosa y cuando se acercan estos campeonatos, te tienes que marcar un objetivo realista. Veíamos que ese oro era posible, pero hay que competir el día D a la hora H.

—Antes ha comentado el trabajo de su psicóloga...

—Esta temporada he empezado con una psicóloga tanto a nivel deportivo como a nivel personal que se llama María Martín Sacristán, que fue atleta de 60 metros lisos por lo que la parte deportiva la entiende como nosotros. He tenido muchas citas con ella durante la temporada, me ayuda a visualizar los objetivos, las carreras, a creer mucho en mí, a gestionar los nervios y el estrés en las competiciones para sacar mi mejor versión.

—¿Hasta qué punto es importante el trabajo mental en un deportista?

—La psicología es necesaria en todos los aspectos de la vida, incluso más en el deporte por todo lo que conlleva a nivel de estrés. Pero siempre hay que estar acompañado de un psicólogo para conocernos a nosotros mismos, poder gestionar temas personales o de la vida cotidiana.

—¿Cuál es su siguiente reto?

—Lo malo que tiene mi distancia, que son los 200 metros, es que no se hacen pruebas internacionales en invierno. A corto plazo, en mayo, está el Mundial de relevo a ver si podemos optar en una plaza en ese relevo de 4x100. Se hará una concentración en abril y de ahí saldrán las titulares. En septiembre está el Mundial absoluto de atletismo, en Japón, y ese es mi objetivo. La española pide 22.75 para estar allí y trabajaremos para ello.

—La salud del atletismo balear parece excelente, con tres medallas en estos Nacionales.

—El nivel balear siempre ha estado en auge, con Daniela García, Pinedo, Daniel Castilla, Lucía Pinacchio... Cuando están en su pico de forma son imparables. Somos todos jovencísimos, que acabamos de empezar y ojalá podamos brindar muchas más alegrías a la afición.