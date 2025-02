El barco portugués Easy, tripulado por Michael Zankel, ha logrado la victoria en la VIII Puerto Portals Dragon Winter Series tras una vibrante jornada final en la que superó al austriaco Basic Logic. A lo largo del día, las veinte embarcaciones participantes completaron tres pruebas adicionales, que se disputaron bajo un viento del noreste que fue perdiendo intensidad conforme avanzaba el día. En la primera prueba, las ráfagas alcanzaron los 16 nudos, pero en la segunda disminuyeron a 12 nudos y en la tercera bajaron a 10. La lluvia también hizo acto de presencia en algún momento del día, aunque no fue un impedimento para que las regatas se llevaran a cabo con normalidad.

La competición comenzó poco después de las 11 de la mañana. El Easy salió con gran determinación en la primera manga, logrando la victoria parcial. Por su parte, el Basic Logic, su principal rival de la jornada —ya que ambos equipos llegaban a la final separados por apenas un punto— no pudo mantener el ritmo y terminó cruzando la línea de meta en la decimocuarta posición.

Este resultado permitió al Easy, con una tripulación compuesta por Michael Zankel, Diogo Pereira y Joao Matos, colocarse al frente de la clasificación. En las dos siguientes mangas, el equipo portugués defendió su liderazgo con un marcaje férreo al Basic Logic, cruzando la meta justo detrás del barco austriaco en ambas pruebas, lo que le aseguró el triunfo final en la VIII Puerto Portals Dragon Winter Series. El Basic Logic tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que el Galant de Jan Strombeck completó el podio.

Tripulación del YeahNah.

Además del Easy, que ganó la primera prueba, los vencedores de las otras dos mangas fueron el mallorquín No Name de Javier Chacártegui y el danés Monick de David Holm, quienes supieron aprovechar la intensa lucha entre los líderes para adjudicarse un triunfo cada uno. Aunque no lograron victorias hoy, el mejor equipo de esta cuarta ronda de la serie fue el YeahNah de Jan Eckert.

En términos generales, el balance de la VIII Puerto Portals Dragon Winter Series es muy positivo, tanto en el plano deportivo como económico. A lo largo de cuatro meses en temporada baja, se han disputado 21 regatas, y los 24 equipos participantes, provenientes de diferentes países europeos, han generado un impacto económico significativo, beneficiando sectores como la hostelería, el alquiler de coches y la restauración en Calvià.

Aunque la serie ha llegado a su fin, las regatas de la clase Dragon en Puerto Portals continúan, ya que del 20 al 23 de marzo se celebrará la octava edición de la Copa del Mediterráneo. Esta competición, en la que se aprovechará para celebrar la entrega de premios de la VIII Puerto Portals Dragon Winter Series, pondrá el broche de oro a una temporada apasionante para esta categoría de barcos clásicos, que sigue despertando gran afición.