El atletismo balear ha renovado cuatro años más la confianza en su presidente, Biel Gili Nadal (Artà, 1974). Con la experiencia de años anteriores afronta un tercer mandato donde su gran objetivo es dotar al deporte por el que siente pasión de unas bases más sólidas para afrontar con garantías los desafíos del futuro tanto en organización, instalaciones como progresos deportivos.

—¿Qué le impulsó a seguir cuatro años más?

—Me ha impulsado principalmente el hecho de poder dar continuidad por lo que luchamos durante tantos años que no es otra cosa que tener un plan de instalaciones atléticas decentes en las Illes Balears y esto se podrá conseguir durante este ciclo. Era una lástima no ver cristalizado algo por lo que habíamos luchado tantos años y no poder verlo hecho una realidad.

—¿Y de cara al futuro? ¿Cuál es su gran objetivo para los próximos cuatro años?

—Hay que hacer una apuesta de cara al futuro y tomar decisiones, alguna de ellas dura y antipopular, para poder asegurarnos este futuro. Toca explicar bien en qué consiste esta apuesta por el futuro que pasa por profesionalizar las estructuras, en ningún caso el presidente, para poder construir una Federació de futuro. Esto pasará por la puesta en marcha de un buen programa de tecnificación, que el Govern por fortuna apuesta para que se dé un cambio, algo que agradezco de corazón porque era muy necesario y hará falta que a nivel administrativo y competitivo cambiemos cosas que se han hecho toda la vida, pero que si queremos tener futuro, tenemos que modificar.

—¿Cómo han sido estos últimos años?

—Hemos llevado a cabo mucha pedagogía, han sido muchos años de lucha, de convencer a las autoridades de que era necesario apostar por el atletismo, de que Palma tenía que tener una pista para honrar la ciudad y en este sentido se han dado pasos en firme y será posible que sea una realidad. Eso ha sido el impulso definitivo para convencerme de que va a valer la pena seguir cuatro años más.

—En relación al trabajo realizado hasta la fecha, ¿de qué está más satisfecho?

—De que hemos llegado a un número de licencias, de resultados deportivos y de salud económica que con la vigente estructura de la que disponemos a día de hoy estamos en el nivel máximo al que podíamos llegar. Ahora necesitaremos hacer cambios para seguir creciendo, pero con lo que tenemos, es donde podemos llegar.

—¿Con qué número de licencias cuentan en la actualidad?

—Hemos llegado a 6.000 de manera permanente, con los aficionados que corren de manera puntual, estamos alrededor de 50.000 anuales. Cuando empezamos no llegábamos a las 3.000 y tuvimos el repunte por el tema del Covid que nos hizo llegar a las 6.000 y por ahí nos movemos cada año.

—Siempre ha hecho especial mención a la importancia de que los corredores que participan en carreras populares tramiten su licencia. ¿Dio sus frutos ese llamamiento que hizo en su día?

—Funcionó y ha sido también uno de los motivos por los cuales también hemos dado ese salto cuantitativo. Es curioso que la federación española de atletismo ahora ha puesto en marcha la licencia del corredor cuando nosotros ya hace diez años que la hemos implantado aquí en las Balears.

—¿Sigue recomendando al corredor popular que tramite la licencia federativa?

—Sin duda. Es una licencia con la que puede participar en cualquier prueba de ruta, de cross y de trail. Tiene un seguro que cubre los 365 días del año tanto si sucede algo en un entrenamiento como compitiendo. Además da pie a poder competir en el campeonato de baleares y si hay alguna carrera entre islas que sea especialmente atractiva, se puede acoger a la subvención entre islas que el Govern pone a su disposición. También se ahorra pagar la licencia del día de la carrera ya que tiene un seguro de accidente. Todo junto hace que se amortice rápido la inversión y si es por un tema de salud, el seguro cubre incluso rescate con helicóptero. Las prestaciones son muy interesantes.

—La práctica del atletismo ha llegado a unos límites impensables años atrás. ¿Cómo lo afrontan desde la Federación?

—La fotografía de hoy en día es que tenemos un nivel de trabajo en la oficina de la Federació que me atrevería a decir que por momentos es estresante. Con los que somos no llegamos al lugar que queríamos llegar y tenemos que tomar decisiones para seguir creciendo y poder administrar el nivel de carga de trabajo que con los que somos no podemos llegar a cubrirlo como deberíamos. Este aspecto a día de hoy me tiene muy preocupado.

—¿Por dónde pasa la solución?

—Nosotros dimos unos primeros pasos con el objetivo de profesionalizar la Federació, algo que hicimos, pero el incremento no ha sido suficiente, por lo tanto incorporaremos en breve una figura que será el director de competiciones, una persona que solo se encargará del tema de competición, de preparar todo lo que hay previsto el fin de semana y la gestión de los resultados y después hay que pedir también un esfuerzo a todos los clubes.

—¿Qué les pide?

—Ellos (los clubes) tienen que dar también un paso importante si lo que quieren es una Federació moderna, les tocará profesionalizar de manera parcial su estructura porque si nosotros damos ese paso y ellos no, el esfuerzo no será completo y no funcionará el plan que tenemos establecido.

—Con lo que dice ha llegado el momento de pasar a otro nivel organizativo.

—Es una corriente a la que no podemos renunciar, estamos en un mundo muy global, tecnológico cien por cien, donde todo pasa muy deprisa y todo el mundo quiere las cosas rápidas y para ayer, por lo tanto hay que hacer mucha pedagogía y nosotros como Federació tenemos que ser los primeros en reaccionar, que ya le digo que lo haremos en breve sacando una oferta pública para cubrir esa plaza nueva y dar a entender a los clubes que ellos también tienen que reaccionar porque de no hacerlo no vamos a poder avanzar.

—¿Es el mejor momento del atletismo en las Illes Balears?

—Sí, pero en octubre del año pasado le hubiera respondido afirmativamente con más rotundidad. Hoy se han disparado los costes de desplazamiento, a nivel interno hay decisiones de programas de informática de gestión de licencias que no han estado al nivel esperado y hemos generado una situación de tensión que hay que reconducir porque lo necesitamos.

—¿Cómo es su día a día como presiente?

—Estoy al corriente de todo, pero como dije había que profesionalizar la Federació con un director técnico y un gerente, que es el que sabe, y toma decisiones técnicas y económicas. Hay un secretario general que se encarga de los asuntos más jurídicos y de reglamento y cada Isla tiene su delegado, con la secretaría de la delegación y ellos llevan el día a día y hacen que la Federació funcione. Mi función es ser presidente, marcar la línea y los objetivos y buscar recursos y si cada uno hace su labor, todo va bien.

—El proyecto de la pista de Son Moix sufrió un retraso por diferentes cuestiones. ¿Qué novedades tiene al respecto?

—Lo más importante es que la partida económica para licitar las obras está reflejada en el presupuesto municipal del IME y en política no hay buenas intenciones, hay hechos y esto es un hecho, por lo tanto eso es lo que da tranquilidad, todo sigue el curso que nos indicaron y una pista es una inversión muy importante, no es como un campo de fútbol, por lo tanto si hay algún contratiempo y está motivado, se tiene que entender sin perder el foco de que al acabar esta legislatura esperemos que esté ya en funcionamiento.

—Las instalaciones ha sido su gran caballo de batalla también desde que puso un pie en la federación.

—En este sentido se ha mejorado mucho. Gracias a iniciativas de diferente instituciones públicas que han apostado por subvencionar a los ayuntamientos y estos han llevado a cabo, tal vez no pistas homologadas, pero sí pistas de 200 metros, rectas, que al final para la promoción deportiva ya es positivo. Mallorca está muy bien dotada, la guinda será la pista de Palma. Eivissa siempre ha ido por delante de Mallorca y el hándicap lo tenemos en Menorca, aunque el actual equipo de gobierno le ha dado un impulso que hasta ahora no se había dado. En breve se inaugurará la pista de Maó en un campeonato de España la primera semana de mayo y se proyecta una pista de atletismo en Ciutadella, de la cual carecían y será del perfil de la pista de Palma.

—Hablemos de atletas y de futuro a nivel nacional. ¿Cuál es su valoración de la situación actual?

—Llevo en el mundo del atletismo con este 29 años, como entrenador y en diferentes etapas y nunca había visto el nivel actual en nuestro atletismo. Antes había uno o dos atletas que acudían a algún campeonato internacional, pero hoy en día en cualquier convocatoria de campeonato de Europa o del Mundo, en cualquier categoría, en el 90 por ciento de los equipos hay una o un atleta balear y no de relleno precisamente, sino que tienen peso y capacidad de lograr grandes marcas.

—Hay atletas en categoría femenina y masculina que están dando ya grandes alegrías y que son presente y sobre todo futuro.

—Hay grandes deportistas con un futuro que a día de hoy no tiene techo. Daniela García es una de ellas, es la gran esperanza española de medio fondo si todo sigue su evolución normal. Lucia Pinacchio está en un gran nivel, últimamente arrastra algún problema físico, pero es una grandísima atleta. Son deportistas que ya hace años que hablamos de ellas, pero es que son muy jóvenes con todo un futuro por delante en el atletismo. Lucía puede estar en el nivel de Daniela y son dos referentes del medio fondo. A nivel de velocidad, Esperança Cladera está en un momento sencillamente brillante, consiguió el récord de baleares en 60 metros, con una marca que la sitúa tercera en el ránking nacional de este año, estamos hablando de algo muy notable y es una referencia. No hay que olvidar a Miguel Ángel Pinedo en peso, que todavía va estar ahí luchando por los metales. Y después viene una hornada de jóvenes talentos como Dani Castilla en vallas que ha conseguido todos los récords de España en categorías inferiores, Adrián Ceballos en pruebas de fondo, en definitiva, hay una lista de 20 ó 25 atletas que estarán ahí delante.

—Es innegable que estos atletas están ahí por su esfuerzo personal, por su dedicación, talento y motivación. ¿Tienen también más recursos para poder evolucionar hacia un futuro en la elite?

—Hoy en día la Federació, en relación a los programas de tecnificación que están relacionados con el Govern, hace que tenga ayudas en viajes, recuperación, terapia, material, gimnasio, que antes no teníamos y también han evolucionado mucho los entrenadores de las Illes, que también muchos de ellos forman parte de los equipos nacionales y la mezcla de entrenadores, talento y recursos de instalaciones y económicos hace que todo en conjunto hace que todo sume.

—¿Cómo nos ven desde la Federación en Madrid?

—Muy bien. De cada día nos tienen en más consideración y de cada día la Federació Balear tiene más peso, cuando hablamos nos escuchan.