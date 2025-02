La cantera de jóvenes deportistas del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) ha empezado con mucha fuerza la temporada y ha sumado varios podios en las competiciones nacionales de vela. Las más importantes han sido cuatro medallas que han conseguido en el Campeonato de España de IQFoil y Techno 293 y el subcampeonato de España de ILCA 6.

Y es que el pasadon fin de semana, el Club Náutico Santa Pola albergó el pasado fin de semana el Campeonato de España de IQFoil y Techno 293, que contó con una inscripción de casi 100 windsurfistas y que se celebró en el marco de la Comunitat Valenciana Olympic Week. Los regatistas de IQFoil completaron un total de 11 mangas, mientras que los de Techno 293 realizaron nueve.

El Biel Martorell se impuso en la categoría Techno 293 Sub 15. El deportista del CMSAP fue el gran dominador al ganar cinco de las nueve pruebas realizadas en su clase. En el podio le acompañó otro representante del club de Can Pastilla, Joshua Castro, que logró la tercera plaza. En esta misma categoría, Mario Caamaño finalizó en séptima posición. La tercera medalla para las tablas del CMSAP llegó de la mano de una de las deportistas más jóvenes, María Martorell, que se colgó la plata en 293 Sub 13 femenino.

Por lo que respecta al IQFoil, una categoría de vela que será olímpica en Los Ángeles 2028, Clara Puigserver sumó otra medalla de plata en la división Sub17, mientras que su compañero de equipo, Carlos Masmiquel, se clasificó en la sexta plaza. En el Campeonato de España de IQFoil también estuvieron presente Hugo Pérez, que fue séptimo en Sub 19 masculino y Marta Juncal y Natalia Alemany, cuarta y séptima, respectivamente en Sub19 femenino.

Por otro lado, del 6 al 9 de febrero se celebró en aguas del Mar Menor el Campeonato de España de ILCA 6, prueba en la que participaron más de 150 regatistas de todo el país. La competición combinó días de poco viento con otros de mayor intensidad.

Carlos Zendrera (CMSAP-Can Pastilla), que acabó segundo en la categoría Sub 17 masculina, fue uno de los deportistas mallorquines más destacados de un Campeonato de España en el que los regatistas completaron un total de nueve mangas.