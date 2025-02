BEST Fest, el evento líder de natación en aguas abiertas celebrado en el espectacular marco y las aguas de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, ha sido nombrado como uno de los diez mejores eventos de natación en aguas abiertas del mundo el pasado año por parte de la WOWSA, la Federación Mundial de Natación en Aguas Abiertas. Además, la WOWSA ha anunciado que la Colònia de Sant Jordi ha sido elegido como el 'Mejor pueblo del mundo para la natación en aguas abiertas en 2024'.

Desde su creación hace once años, BEST Fest se ha convertido en un evento imprescindible para nadadores de aguas abiertas de todo el mundo, ofreciendo una combinación excepcional de competición de clase mundial, compañerismo e impresionantes paisajes mediterráneos en unas aguas cristalinas. Los deportistas pueden participar en una amplia gama de pruebas, desde emocionantes sprints hasta competiciones más desafiantes, todo en el impresionante entorno de las playas y calas cristalinas de la Colònia Sant Jordi y el sur de Mallorca. Este evento atrae más de 1.000 nadadores de todo el mundo cada mes de mayo a la localidad en la que se encuentra el BEST Centre, espacio de referencia para la natación de élite internacional.

«Ser reconocidos entre los mejores eventos de natación en aguas abiertas del mundo es un gran honor para BEST Fest», dijo Matthew O’Connor, director del evento y alma máter del BEST Centre. «Este reconocimiento resalta el increíble trabajo del equipo de BEST Fest, el apoyo de la comunidad local y la belleza de Colonia Sant Jordi. Nos enorgullece ser parte de esta comunidad global y seguir ofreciendo a los nadadores una experiencia inolvidable», añade.

Además del prestigio que se ha ganado el BEST Fest, la Colònia de Sant Jordi ha sido elogiada como el mejor pueblo del mundo para la natación en aguas abiertas. Su atmósfera acogedora, su espectacular costa y sus rutas de natación accesibles y seguras lo convierten en una opción ideal tanto para nadadores principiantes como para atletas de élite, siendo también un destino rico en historia, cultura y encanto mediterráneo.

«Este honor refleja la belleza de nuestro pueblo y el increíble apoyo que recibimos de la comunidad local. Ya sea para el BEST Fest o para nadar durante todo el año, la Colònia de Sant Jordi es verdaderamente un paraíso para los nadadores de aguas abiertas», refería O'Connor.

Este anuncio llega en un momento en que la natación en aguas abiertas sigue ganando popularidad, con entusiastas buscando nuevos destinos. La Colònia de Sant Jordi y el BEST Fest se han posicionado en la primera línea de este deporte, como destinos deportivo y turístico gracias al empuje de promotores como el BEST Centre, que ha atraído a ilustres deportistas de diferentes países y modalidades desde su apertura.