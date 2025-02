Un centenar de regatistas se han dado cita del 14 al 16 de febrero en el Club Náutico Santa Pola, con motivo de la Comunitat Valenciana Olympic Week, en la que se incluía la disputa del Campeonato de España de las clases Techno 293 y la olímpica IQFoiL. Una competición a la que se desplazaron hasta una decena de regatistas de IQFoiL y cinco de Techno en representación del Club Nàutic s’Arenal, siendo además protagonistas de la cita.

En clase IQFoiL los regatistas del Club Nàutic s’Arenal (CNA), no han dado tregua y se han subido al podio de todas las categorías. Patricia Orosa y Enric Patiño se proclamaron campeones de España Sub 17, mientras que Caterina Tomás fue subcampeona Sub 19 y Jorge Ruiz obtuvo el bronce en la general Sub 19. Hugo Colomar y Juan Terrasa han finalizado en el Top 10 de la general Sub 17, quedando en séptima y octava posición, respectivamente. Jordi Cerdà se quedado cerca de subir al podio y fue quinto en Sub 19.

En Techno 293, los regatistas del Club Nàutic s'Arenal lideraron la competición en las nueve mangas disputadas. Joan Servera se proclamó subcampeón Sub 15 y Carlota Torrandell acabó quinta. Ya en Sub 13, la campeona nacional fue Mariona Moragues, y en Sub 13 masculino, Nano Terrasa y Nico Servera se han colgado la plata y el bronce, respectivamente.

Estos buenos resultados obtenidos por los regatistas baleares y la gran actuación de los del Club Nàutic s'Arenal, hicieron que Baleares se proclamara campeona de España por autonomías, tanto en Techno 293 como en IQFoiL.