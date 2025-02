La Challenge más polémica sigue acumulando episodios. El último, el intercambio de declaraciones entre el director deportivo del Movistar Team, el murciano José Joaquín Rojas, y el organizador de la prueba mallorquina, Manuel Hernández, tras unas declaraciones realizadas horas después de que el pelotón decidiera, sin consultar con la organización, parar el Trofeo Andratx-Pollença por el riesgo de caídas, el mal tiempo y el peligro de las carreteras.

«Alguien de la organización debería haber estado para tomar una decisión», dijo Rojas a IB3 en la tarde del sábado sobre la determinación de parar la prueba. «La organización no estaba en la carrera y el juez no contactó con nadie y los corredores decidieron parar», proseguía el exprofesional y ahora miembro del staff del Movistar. Unas palabras que han molestado a Hernández, director general de Unisport Consulting, empresa promotora de la Challenge. Minutos antes de tomarse la salida del Trofeo Palma, y tras una tensa reunión con los equipos para tratar la crisis del sábado, y en la que Hernández señaló directamente a Rojas tras sus afirmaciones, el 'jefe' de la carrera mallorquina explotó también ante la televisión autonómica balear.

«José Joaquín Rojas es un desvergonzado y un mentiroso. La carrera no sale sin nadie de la organización, lo que dice es falso», aseguró enfadado Hernández, quien en tono irónico dijo que «menos mal que Rojas fue mejor corredor que director deportivo. Me parece, y lo digo y alto y claro, que es un desvergonzado y un mentiroso». Y reiteró que, la decisión, le pareció «injusta», además de aconsejar entre líneas al Movistar sobre la actitud del técnico. «No está bien tener a alguien que no dice la verdad».

Todo ello se contextualiza en una tensa mañana del domingo, con el Trofeo Palma como última prueba de la Garden Hotels Luxcom Challenge Ciclista a Mallorca como telón de fondo. Tras no extraer conclusiones ni afirmaciones por parte de los equipos, la organización decidió realizar la presentación sin speaker ni sonido, subiendo en silencio los corredores a saludar al control de firmas. Una forma de mostrar la disconformidad por una situación, la parada por parte de los corredores del Trofeo Andratx-Pollença, que ha causado enorme revuelo dentro y fuera del pelotón.