A sus órdenes tiene al mejor ciclista del momento y, probablemente, de la historia: Tadej Pogacar. Pero Joxean Fernández 'Matxin' (Basauri, Vizcaya, 1970) sabe repartir juego, moldeando un proyecto en el que al líder indiscutible le escudan corredores contrastados y otros que apuntan alto mirando al futuro, una de sus grandes inquietudes. A los mandos del potente UAE Team Emirates XRG -mejor equipo del mundo en 2023 y 2024-, no renuncia a nada, sin mirar atrás y pensando en un 2025 en el que el Tour de Francia volverá a estar en el epicentro de numerosos objetivos que traza día a día, carrera a carrera el reconocido técnico español. Durante la Garden Hotels Challenge Ciclista a Mallorca, 'Matxin' atendió a Última Hora para desgranar numerosos asuntos que rodean al pelotón y la actualidad.

Nuevo año, ilusiones renovadas, un equipo reforzado... Poco a poco coge más forma este proyecto del UAE.

-Principalmente, vamos creciendo que es lo más importante. Es un trayecto ascendente, con motivación y la facilidad de llamar la atención de los corredores. Estamos creciendo en todos los aspectos, manteniendo y sumando. Sí es cierto que tenemos a corredores jóvenes con ambición, protagonistas en las carreras.

Una de sus señas de identidad es esa apuesta por talento de futuro...

-Por ejemplo, en la Challenge tenemos a corredores como Morgado o Christen que viene con galones de líderes y apenas 20 o 21 años. A esa edad, ser favorito en una carrera de ese nivel o World Tour, lo valoro mucho porque es la muestra de nuestra apuesta por la juventud y, además, se le da el espacio deportivo para que consigan resultados.

'Matxin', junto a uno de los coches del UAE Team Emirates XRG. Foto: F.F.

Hablando de jóvenes, ¿qué podemos esperar de Pablo Torres o Igor Arrieta?

-Mucho, la verdad. En el caso de Pablo (Torres), pese a su juventud y que tenga mucho futuro, para mí es presente ya. Nos va a sorprender este año y va a tener un rendimiento no notable, sino sobresaliente. No quiero que tenga ninguna presión, sino que tenga la confianza del equipo y la mía. El calendario que le damos no es para que obtenga resultados, sino para que lo disfrute. Los resultados llegarán por la calidad que atesora. ¿Arrieta? Va a dar un paso más, lo veo, lo noto y lo percibo. Y es importante porque hablamos de un corredor con un margen de progresión grande.

¿Debemos esperar de nuevo la mejor versión de otra joya como Juan Ayuso?

-Sin ninguna duda. Es un corredor que, estoy convencido, va a ser protagonista en todas las carreras en las que participe.

Tienen el listón muy alto, especialmente gracias a Tadej Pogacar. ¿Qué supone ser testigo de de un hito como ganar Giro, Tour y Mundial entre otras victorias?

-Yo creo que todos deberíamos ser conscientes de la situación que vivimos. El poder decir 'yo he visto ganar a Tadej Pogacar'. Tadej está en ese nivel de hacer historia dentro de la propia historia del ciclismo.

'Matxin', conversando con el exprofesional mallorquín Joan Horrach. Foto: F.F.

¿Estará o no en La Vuelta?

-Lo tenemos más que decidido, pero la comunicación la tiene que hacer el equipo y vamos a respetar los tiempos.

Usted que le ha visto crecer, ¿dónde está el secreto o el 'click' que le ha llevado a protagonizar ese 2024 para la historia?

-Te va a sorprender, pero creo que Tadej todavía tiene ese margen de progresión. Le veo centrado, haciendo las cosas muy bien y con mucha motivación para la temporada que se le avecina y el futuro. Eso es importantísimo después de haberlo ganado prácticamente todo.

¿Estamos ante uno de los mejores momentos, por la calidad y ambición de los corredores, del ciclismo?

-Creo que, quizás, la diferencia está en que nosotros, como equipo, junto a Tadej (Pogacar), creemos en un concepto de ciclismo diferente, posiblemente, al que ha dominado durante los últimos años, de control, control y más control. Soy partidario de un ciclismo de ataque, más combativo, en el que buscamos tener corredores valientes, inconformistas, siendo protagonistas y dándole su espacio a cada uno en su momento y su lugar.

¿Cómo valora la presencia de equipos que buscan su espacio como el Illes Balears Arabay?

-Es importantísimo. Porque considero que muchas veces, cuando la gente se centra en Tadej Pogacar o Juan Ayuso, hay que pensar en que hay muchos corredores que no emergen tan rápido y necesitan que alguien les de la oportunidad para demostrar que, aunque todos no son Pogacar o Morgado, a veces un corredor como pasó con Mikel Landa, necesita de un paso intermedio o una oportunidad para ser lo que es ahora él. Son equipos básicos para que ese segundo o tercer año tengan oportunidades y se eviten frustraciones, que no todo se centra en el primero. Ayudan a tener el margen de progresión y son un escalón necesario, insisto, dentro del ciclismo profesional y amateur.

¿Qué vaticina para nuestro Enric Mas, usted que le conoce bien?

-Está claro que va a hacer una temporada, como siempre, brillante. Sabe perfectamente cómo afrontar los objetivos, conoce su nivel y el de sus rivales. Sabe el nivel al que puede estar en las grandes carreras... Primero, ya no tiene miedo; segundo, no tiene nada que perder y todo que ganar. Yo le animaría a ser valiente.

¿Hay alguna carrera que le hace especial ilusión durante este año?

-Ya no es una cuestión de ganar o no ganar. Lo que hemos ganado en el pasado es eso: pasado. Ahora vivimos el presente, cada día nos gusta ganar y sólo queremos pensar en lo que podemos conseguir este año.