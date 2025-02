La organización de la carrera se ha mostrado molesta por esta decisión unilateral por parte de los corredores de cancelar el Trofeo Andratx-Pollença, cuarta prueba de la 34 Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista a Mallorca 2025. Una determinación que se llevó a término sin contar con la opinión del organizador, lo que ha generado enorme malestar entre los promotores de la carrera, que se sienten ninguneados ante una decisión de ese calado.

Manuel Hernández, director general de Unisport Consulting y de la Challenge, explicó tras conocer la noticia que le llegó la información de la cancelación de la carrera después de que los ciclistas representantes del CPA (organismo que aglutina y asocia a los corredores profesionales) le hicieran llegar al presidente del Jurado Técnico la peligrosidad de la carretera y su decisión de pararla y no seguir hasta Pollença y la meta de es Colomer.

Una acción que, desde la organización, tildaron de «falta de respeto» al no ser consultados sobre ello, con las consecuencias que acarrea para el promotor. «Respetamos la decisión, pero no la compartimos, nos parece una falta de respeto porque no se ha tenido en cuenta la opinión de la organización, que ha gastado e invertido mucho dinero en esta carrera y no se la ha tenido en cuenta», añadía Hernández.

De la misma manera, el máximo responsable de la carrera recordó que desde la dirección técnica de la misma se advirtió a los equipos de lo delicado del trazado «y no había prisa por acabar», proseguía visiblemente molesto, aunque «no nos queda otra que aceptar esta decisión y pensar en la carrera de mañana (domingo)», en referencia al Trofeo Palma.

De la misma manera, la organización ha lamentado las carrera sufridas por varios ciclistas y espera que no tengan consecuencias para los perjudicados, esperando su pronta recuperación.