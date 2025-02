El Trofeu Andratx-Pollença que debía acabar en el Mirador del Colomer ha sido suspendido este sábado con la carrera arrancada debido a las peligrosas condiciones meteorológicas, que han provocado múltiples caídas en los primeros 30 kilómetros de la cuarta prueba de la XXXIV Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca.

Los ciclistas que conformaban el pelotón han frenado la marcha poco antes de llegar a la hora de carrera y, tras unos minutos de serias dudas, finalmente se ha decidido suspender la prueba. La etapa de este sábado estaba marcada por la subida al Puig Major a unos 800 metros de altura, donde a lo largo de la noche ha nevado por encima de los 1.100 metros, aunque el pelotón no ha llegado a pasar por el punto emblemático de la prueba.

Este domingo se pondrá punto y final a la Challenge Ciclista Mallorca con el Trofeu Palma que se caracteriza por un terreno plano en un circuito final al que se darán seis vueltas antes de designar al último ganador en un presumible esprint.

Una decisión que no ha gustado a la organización de la prueba, Unisport Consulting, cuya opinión no fue tenida en cuenta, y lo considera "una falta de respeto" pese a entender pero no compartir la decisión y sus formas, toda vez que la determinación fue tomada por los corredores, que a través de sus representantes en el CPA en la carrera, trasladaron al Jurado Técnico su intención de parar dado el mal tiempo y lo peligroso del trazado.

Con poco más de 20 kilómetros recorridos, los representantes de los ciclistas decidieron trasladar al Jurado Técnico la decisión de no seguir por el riesgo que acarreaba continuar en unas condiciones climatológicas complicadas y con un asfalto mojado y por tramos peligroso. Conocidaa decisión, sin ser consultados, los organizadores dieron por cancelado el Trofeo Andratx-Pollença de la Challenge 2025.