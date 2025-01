Vuelve la VIII Challenge Escolar Consell de Mallorca, una carrera organizada por la institución y dirigida a los jóvenes dentro del circuito oficial y profesional, que el 2025 llega a la octava edición. Este se ha presentado en el Polideportivo Sant Ferran esta jornada, que tendrá lugar el domingo 26 de enero, en el Castillo de Bellver, a partir de las 10.30 horas, coincidiendo con la carrera profesional de féminas de la Garden Hotels Challenge Ciclista a Mallorca.

La cita constará de un circuito en forma de cronoescalada, que será puntuable en la clasificación de finales escolares de Baleares. Participarán tres categorías femeninas y masculinas, diferenciadas por nivel: alevines, (5,4 kilómetros), infantiles (9) y cadetes (16,2) y una cuarta de promesas y principiantes.

A la presentación acudieron el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; el director insular de Deportes del Consell, Toni Prats; el presidente de la Federación Balear de Ciclismo, Toni Bauzá; el seleccionador balear de carretera y Sub 23, Lluís Mas, y el organizador de la carrera, por parte de la empresa Unisport Consulting, Manuel Hernández.

Bestard comentado que «el Consell de Mallorca, en su apuesta por el ciclismo, como corresponde a una isla que destaca en este deporte, apoya a la carrera de categorías base que se lleva a cabo dentro del circuito profesional, y se convierte, así, en un escaparate de jóvenes promesas». En esta nueva edición se prevé una gran participación. De hecho, el ciclismo infantil es uno de los deportes reyes en Mallorca: «uno de los motivos por los que el Consell lo apoya, como un referente de deporte en edad escolar y una prueba emblemática», ha añadido Bestard. El año 2024 en Mallorca la participación desde la categoría de iniciación y hasta cadete, se ha incrementado un 27%, correspondientes a corredores que compiten en el ámbito nacional.

La prueba se desarrollará sobre un circuito de 1,8 kilómetros en los alrededores del Castillo de Bellver, con el mismo montaje que la etapa del día de la II Garden Hotels Challenge a Mallorca femenina de profesionales: arcos de meta, vallas protectoras, control de firmas, jueces, árbitros, camión, pódium para la entrega de trofeos, y cómo no, con los servicios esenciales de seguridad de cualquiera carrera (ambulancias, policía, etc). Por todo, ello la jornada se convierte en especial para unos niños y niñas que disfrutan, no solo de su deporte favorito, sino que lo hacen al lado de sus ídolos y sintiéndose, por unas horas, como auténticos profesionales del deporte de las dos ruedas.

La jornada se iniciará a las 10:30 horas, con la carrera de categoría alevín, sobre una distancia de 5,4 kilómetros. A partir de las 10:55 horas será el turno para los infantiles, sobre 9 kilómetros de distancia. Después, a las 11:25 horas les tocará a los corredores de categoría cadete y se cerrará esta VIII Challenge Escolar de Ciclisme a las 12:10 horas, con la carrera de categoría promesas y principiantes.