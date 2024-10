Marina Canals se proclama campeona de España de Calistenia

La deportista malloquina, Marina Canals, se ha proclamado campeona de España de Calistenia en la prueba celebrada en Antequera consiguiendo el primer lugar del podio. Lo ha hecho por segunda ocasión y por lo tanto revalida título consolidándose en el panorama nacional como una de las referentes de este duro deporte que combina técnica, fuerza y mucha concentración.

La deportista relataba a Ultima Hora que tras presentarse hace tres años y no poder alcanzar sus metas, no desfalleció y los dos próximos campeonatos, el del curso pasado y este se quitó la espina logrando el título. «Me presenté tres veces, el primero año no hice nada, no pasé ni una ronda, el año pasado ya pude salir campeona de España y este año he repetido», manifestaba.

Sin embargo, el título de este 2024 tiene mucho mérito porque Marina llegó a la fase final con una lesión en el hombro que le complicó mucho las cosas y tuvo que llevar a cabo un esfuerzo enorme para superarlo. «Ese año al final todo salió bien, pero llegué a Antequera con una lesión en el hombro y no sabía muy bien cómo iba a responder, fue pasándose al deltoides, me bajó al tendón del bíceps y estuve muy cargada, con dolores, allí entrené lo que pude con elásticos y no sentí apenas dolor y pude seguir adelante», relataba la mallorquina.

Imagen de los participantes del Jap Calisthenics Center en el campeonato de España.

Marina, que estuvo acompañada por tres deportistas más de su gimnasio donde entrena y se prepara, el Jap Calisthenics Center, así como una amplia representación del mismo para que no le faltara el apoyo, indicó que el campeonato consiste en ir superando los ejercicios que los jurados te van diseñando, sin que haya información previa del mismo. «Te vas preparando, entrenas a tu manera, dominadas, flexiones, sentadillas, isométricos, depende del nivel cada año va subiendo. Tienes que superar octavos, cuartos semifinales y llegar a la final. En ese momento apenas notaba dolor. Más que nada me fallaba el empuje, iba preocupada por el miedo del dolor, iba pasando los sets y había más ejercicio de tirón y me fue muy bien», explicaba Marina.

«Competimos cuatro chicas de mi gimnasio y el objetivo era evitarnos en las rondas para no coincidir, al final coincidí con una en la final, con Laura Ramírez, ella quedo segunda y yo primera», manifestaba Marina. Sin duda un éxito sobresaliente de la representación balear.

Formación de los deportistas de la Isla que acudieron a Antequera.

Marina lleva tres años con la calistenia, antes había practicado atletismo y por lo tanto no llega de cero a esta exigente modalidad deportiva. Bajo las órdenes de su entrenador, Jhonnatan Aristizabal, entrena cinco días a la semana, cuatro días dos horas y los sábados da el golpe final con una sesión larga. «Ahora mismo estoy centrada en entrenar, en la técnica, es mi pasión. Lo tengo como mi prioridad», explicaba. En este campeonato de España el resumen de éxitos ha sido notable. Marina Canals se ha proclamado campeona de España; Laura Ramírez, subcampeona; El cuarto puesto fue para Débora Murcia. También participaron con muy buena nota, Pilar Muntaner, Jhonatan Aristizabal, Alvaro Galayo y Lucía Contreras en diferentes modalidades. Todo un éxito del Jap Calisthenics Center en este Campeonato de España.