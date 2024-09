Enric Mas, tercero en la general de la Vuelta, espera tener «una súper semana y poder celebrar algo en Madrid» y asegura que aún «está todo por decidir», sin que nadie tenga aún nada asegurado. Después de un día de descanso lluvioso en el que su equipo salió a realizar un entrenamiento al aire libre, el líder del Movistar piensa que la semana que comienza este martes con el ascenso a Lagos de Covadonda puede deparar muchas sorpresas, señalando con jornada clave la del sábado en Picón Blanco.

«La etapa 20 es el día, pero antes quedan 3 etapas muy duras. Mañana en Lagos se puede sacar alguna conclusión, pero la etapa de Picón Blanco será la clave», indicó. Ante la subida de este martes a Lagos de Covadonga, Mas espera disfrutar de la subida, la cual se adapta a sus características, y en cuya meta ha sido dos veces sexto.

«La subida es guapísima. Las dos veces que la he hecho han sido con niebla, y esta vez me gustaría subir sin niebla y disfrutar de los Lagos. Es un ascenso que se me adapta bien, largo, bueno para mi, con tramos muy duros, como el de La Huesera», explicó.

Según explicó el ciclista de Artá desde su hotel en las cercanías de Gijón, su estado de forma es el idóneo, sin precisar sin precisar si es el mejor de los últimos años. «Soy el mismo Enric de siempre, creo que estoy a buen nivel, pero Roglic también lo está. Las fuerzas están igualadas, queda una semana, la más importante. Yo espero hacer una súper semana y poder celebrar algo en Madrid».

Mas precisó que «voy tercero en la general, si fuera el mas fuerte iría líder, pero van 2 por delante. Si Roglic y yo somos los más fuertes y si le podemos quietar la diferencia a O'Connor, lo podremos ver el domingo».

Según Mas, la Vuelta no está cerrada, «aún se pueden ver muchas variaciones. Si en 15 km pueden pasar cosas, en 6 días muchas más. O'Connor tiene ventaja y esa es la realidad, nosotros tenemos que reaccionar».

Por otra parte, a pesar de que O'Connor aventaja en 1.03 a Roglic y en 2.23 a Mas, el balear no cree que el ciclista «aussie» tenga asegurado el podio. «Creo que no, aún puede pasar de todo. Un corredor puede tener una caída, un pinchazo, pueden pasar mil factores, ni mucho menos tiene asegurado el podio».

Mas destacó el apoyo de la afición en las cunetas, hecho que agradece el ciclista mallorquín. «Noto muchísimo el apoyo de la gente, la afición está conmigo, no se si apoyan a todos por igual, pero a mi me aplauden, me animan, y eso es una motivación extra. Este domingo, por ejemplo, fue una pasada en el Cuitu Negru. Les doy las gracias a todos», comentó.