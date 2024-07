Enric Mas: «He descubierto una nueva forma de correr y tengo que ver si es la que hago»

El mallorquín Enric Mas, que fue elegido corredor más combativo de la vigésima etapa del Tour de Francia, aseguró que competir sin ambiciones para la general le ha descubierto una forma diferente de ver el ciclismo y que el año que viene decidirá cuál de las dos pone en práctica.

«Este año para mi ha sido una carrera totalmente diferente que cuando venía con ambiciones para la general. Es la misma carrera, pero la sensación es distinta, no tiene nada que ver. Puedes tener algún día de reposo y otros muy intensos, como hoy», aseguró el corredor del Movistar en la televisión francesa.

«El año que viene cumpliré 30 años y tengo que decidir si continúo uno o dos años más como hasta ahora o doy el paso a correr por objetivos como el de hoy», señaló Mas, cuyo contrato con el Movistar acaba en 2025.

Mas afirmó que tras su mal inicio de Tour ha recuperado las buenas sensaciones: «Esta semana he disfrutado del ciclismo. He hecho un Tour totalmente diferente, he ayudado a Fernando Gaviria en el esprint, en el llano y he aprendido de los mejores de mi equipo».

El de Artà aseguró que aprendió cómo funcionan las escapadas. «He acabado bien el Tour y espero que esta dinámica siga en la Vuelta, donde tendré que ir a por todas porque el equipo lo espera de mi y tendremos que rendir al máximo», comentó.