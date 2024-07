Enric Mas: «Si en la Vuelta no peleo por la general me pondrán una cruz»

El español Enric Mas, jefe de filas del Movistar y, en principio, su hombre para la general del Tour, espera que su suerte cambie en la Vuelta a España, en la que confía en estar entre los mejores porque, de lo contrario, asegura, su director, Eusebio Unzue, le pondrá «una cruz». «Voy encontrando sensaciones, pero no está siendo un Tour fácil para mi. Espero estar mañana un poco mejor y luego me pondré a preparar la Vuelta. Vacaciones voy a tener pocas, pero hay que levantar un poco el pie y enseguida a la concentración en altura. Esto es un no parar», señaló.

Respecto a sus expectativas en la Vuelta a España, el ciclista balear se tomó el planteamiento con humor. «Si no peleo por la general en la Vuelta, Eusebio (Unzue) me va a poner una cruz. Me pagan por hacer la general. El año pasado no pude por la caída y no recuperé en la Vuelta, fui sexto, que no era lo que esperaba». Mas analiza su estado de forma y no termina de encontrar una explicación: «Hay momentos duros, antes de ir a dormir piensas, ¿qué pasa, que no pasa?. Hay veces que el deporte te sonríe y hay 50.000 días malos para uno bueno. Muscularmente no he sido yo, no sabemos qué pasó en las primeras, pero poco a poco las sensaciones van viniendo, a ver qué pasa».

Eusebio Unzue, director del Movistar, comentó que no puede reprochar nada al equipo «por su actitud desde el principio», pero reconoció que la idea era lograr al menos un puesto del top 10 con Enric Mas. «La actitud del equipo es irreprochable. Nelson Oliveira lo intentó en Italia, Lazkano en el Galibier, Fernando Gaviria en los esprints, y hoy también hemos empezado delante. Es ese sentido estoy satisfecho, pero es cierto que veníamos por una etapa. Una pena que Gaviria no haya podido ganar», dijo Unzue en la meta de Isola 2.000. Respesto a Enric Mas, eliminado de la general desde la cuarta etapa, el día del Galibier, Unzue admitió que el plan previsto era muy diferente. «Queríamos hacer la general con Enric, pero algo le ha pasado al hombre, desde la cuarta etapa en el Galibier no era él, no sabemos si ha tenido algún problema durante el Tour, no era su rendimiento habitual», explicó.

Mas mejoró en Pirineos, «estando entre los mejores, un detalle que nos permite acabar más tranquilos», admitió Uzue. «Enric se ha reinventado un poco metiéndose en fugas, no se le puede reprochar nada, la idea era la general, estar entre los 10 primeros, pero perdió tiempo y luego fue por las fugas con tranquilidad. Eso hicimos desde la mitad de Tour, para que Enric hiciera fugas tipo Carapaz», destacó.