Carapaz se impone en la cima de Superdévoluy y Enric Mas llama a la puerta

2 de 2 | Superdevoluy (France), 17/07/2024.- Spanish rider Enric Mas of Movistar Team crosses the finish in third place after the 17th stage of the 2024 Tour de France cycling race over 177km from Saint-Paul-Trois-Chateaux to Superdevoluy, France, 17 July 2024. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO | GUILLAUME HORCAJUELO