Fernando Fernández, nuevo jugador del Voley Palma

Fernando Fernández ha fichado por Club Voley Palma para la temporada 24/25. El central de 27 años (14 de mayo de 1997) y 2 metros de altura llega proveniente de Unicaja Costa de Almería, equipo con el que ha disputado la última campaña liguera. El de Arahal (Sevilla) cuenta con una gran experiencia en el voleibol nacional profesional y llega al equipo de Ciutat para ser una de las piezas importantes del renovado equipo.

Fernando Fernández ha jugado en diversos clubes de gran nivel. Formó parte de la plantilla de CV Guaguas en la temporada 22/23 en la que el equipo se alzó con el título de campeón de la Superliga. Además, anteriormente jugó también en CV Haris (2021/2022), CD Cisneros Alter (2020/2021), CDV Textil Santanderina (2019/2020), Ube L’Illa Grau (2017/2018), Cajasol Voley (2016/2017) y CV El Ruedo Arahal (2009-2016). Ahora, el central llega a la isla en busca de regularidad, oportunidades y un sitio en el que poder mostrar su mejor versión. El jugador se une al proyecto capitaneado por Genaro López y compartirá vestuario con el ya renovado Toni de la Rosa.

«Estoy muy contento de incorporarme a este club», ha declarado Fernando Fernández. «Desde el principio la directiva ha depositado toda su confianza en mí. Genaro también me dejó claro que soy un jugador importante para él y que voy a tener mucho peso en la plantilla», ha afirmado también. El central se define como un jugador «de club» y dice venir a Mallorca en busca de un sitio donde tener más oportunidades, más regularidad y un sitio donde contrastarse: «Ojalá se den las condiciones, consigamos los objetivos y esté en Palma por mucho tiempo».

Fernández, pese a su juventud, cuenta con una larga trayectoria en Superliga y ha pasado por los mejores equipos de esta, en los que ha podido disputar títulos y finales tanto de Playoff como de Copa del Rey, así como participar en competición europea. Fernández: «Y si algo te da esto es poder codearte con los mejores de la liga, desarrollar una intensidad alta en los entrenamientos y una exigencia que es lo que vengo a transmitir». Fernando Fernández se define a sí mismo como un central bloqueador, puesto que esta es su faceta dominante: «Poniendo un nivel físico alto, puedo ayudar al equipo a frenar los ataques rivales, recuperar esas bolas y poner un poco incómodos a sus atacantes». El central ha explicado que quiere ayudar al equipo a crecer día a día, intentar sacar lo mejor de cada compañero y ayudar en todo aquello que sea necesario. «Vengo a dar ese plus de exigencia, de nivel, que tienen los mejores equipos de la liga», ha declarado.

El de Arahal ve Palma como una oportunidad muy atractiva de cara a la próxima temporada: «Te mentiría si no te dijera que este es un equipo atractivo para cualquiera; es un equipo histórico en la liga». El jugador ha explicado que otros factores como la isla o jugar en Son Moix han resultado muy atractivos para él a la hora de decidir fichar por el equipo de Ciutat. Sin embargo, ha afirmado que lo principal fue la confianza de la directiva: «La directiva mostró un interés especial en mí desde que terminó la liga regular, siempre me han mostrado mucho respeto y confianza en mí». «Cuando se aclaró la situación en cuanto a la Superliga, todo fue bastante rápido y no tardamos en ponernos de acuerdo», ha añadido Fernández.

El jugador tiene claro el objetivo principal de la temporada para el equipo: conseguir devolver el club a lo más alto y dejar atrás los malos resultados de temporadas anteriores: «Cualquier jugador en su mente debe pensar en Palma y situarlo entre los equipos de arriba, en Playoff, en Copa del Rey y codeándose con los mejores». En cuanto a los objetivos personales, explica: «Llevo buscando oportunidades y tener regularidad desde hace mucho tiempo». Este, ha añadido: «El club me ha dado la oportunidad y yo he venido a tener impacto en la liga, a dejar mi sello y a mostrar el nivel competitivo que tengo desde hace varios años». Además, el central ha confesado su deseo más soñado: que una buena temporada y la regularidad en el club le permita consolidarse en la liga y poder formar parte de la selección absoluta al final de la temporada.