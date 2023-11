La élite regional de la clase Optimist se cita en Can Pastilla

El Club Marítimo San Antonio de la Playa de Can Pastilla (CMSAP), se convierte este fin semana en el centro neurálgico de la vela balear con la organización de la Copa Federacions de Optimist, puntuable para el ranking autonómico de esta clase infantil.

En total 88 regatistas se han inscrito en esta prueba que comienza mañana, viernes, en la que participan deportistas procedentes de doce clubes de Mallorca, Menorca e Ibiza. La Copa Federacions es la primera de las tres pruebas, junto al Trofeo Illes Balears y las Finales Escolares, que sirven para elegir los integrantes de la selección balear de Optimist que participará en el Campeonato de España de la clase.

La Copa Federacions de Optimist se disputa durante tres jornadas que comenzarán este viernes a las 13 horas y culminarán el domingo, con la primera salida programada para las 11 de la mañana. La organización ha previsto un máximo de nueve pruebas, tres por día para decidir los mejores regatistas de la Copa Federacions.

La entrega de trofeos se realizará el domingo a las 17 horas. Será el momento de reconocer el buen trabajo de los regatistas. Con este fin se entregarán galardones a los mejores en las categorías Sub 16, Sub 13 y también para los Sub 11, los jóvenes deportistas que han empezado esta temporada a competir.

El director técnico del club náutico de Can Pastilla, Antoni Durán, destaca el compromiso de la entidad con el deporte de base: «Para nosotros, el objetivo primordial es promocionar la vela como deporte, no solo en Mallorca, sino en el ámbito balear y también con la organización de regatas internacionales de primer nivel como el Trofeo Princesa Sofía y la Mallorca Sailing Center Regatta». En el ámbito autonómico durante la temporada que comienza ahora el CMSAP organizará, además de la Copa Federacions de Optimist de este fin de semana, el Campeonato de Baleares de la clase ILCA, que se disputará en junio de 2024.