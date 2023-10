El Ciutat de Palma se queda en Son Moix

El Trofeu Urbia Services Ciutat de Palma permanecerá en las vitrinas de Son Moix con la victoria del Palma Voley por 3-2. Los de Abel Bernal se impusieron en el tie break al Conectabalear CV Manacor en un partido emocionante, como debe ser siempre el derbi de los máximos referentes del voleibol mallorquín. La semana que viene dará comienzo la Superliga Masculina y los palmesanos llegarán en el mejor momento posible.

El primer set empezó muy igualado. Ambos equipos necesitaban ajustarse y la alternancia de puntos fue la dinámica dominante de los primeros minutos de juego. Tras el 10-10, el Conectabalear CV Manacor dio un paso hacia delante y se puso tres puntos arriba, obligando a Abel Bernal a solicitar el primer tiempo muerto. Los locales reaccionaron y pusieron en aprietos al conjunto dirigido por Alexis González, pero no fue suficiente para impedir que la primera manga cayera del lado de los de Llevant.

En el segundo set, el Club Voley Palma empezó muy conectado. Los dirigidos por Abel Bernal pusieron el 7-2 en el electrónico desde el inicio. Los de Ciutat habían encontrado su mejor versión y sus sensaciones eran las mejores hasta la fecha. A pesar del esfuerzo manacorí, los palmesanos gozaron de una ventaja mínima de tres puntos durante todo el set. En los instantes finales, los manacorins sumaron varios puntos consecutivos, pero finalmente los locales se lo adjudicaron por 25-23.

En el tercer set, el Conectabalear Manacor fue de menos a más. Los de Alexis González querían volver a adelantarse y, en los momentos cruciales, supieron desenvolverse mejor y adjudicarse el tercer del partido. Forzar el tie break o irse con las manos vacías. Evidentemente, no existía ninguna otra opción para el Club Voley Palma, pero los primeros compases del set no auguraban un buen resultado para los locales. Tres bloqueos consecutivos del lado manacorí parecían minar la moral de los palmesanos; sin embargo, lo importante no es como se empieza, sino cómo se termina. El Club Voley Palma, tras verse hundido más de cinco puntos por debajo, protagonizó una remontada espectacular, que levantó a la afición de las gradas del Palau Municipal d’Esports Son Moix.

El Club Voley Palma tenía una oportunidad de oro para levantar el Trofeu Urbia Services Ciutat de Palma ante su afición y no la desaprovechó. Los pupilos de Abel Bernal salieron convencidos de que podían llevarse el triunfo y se adelantaron desde el inicio, para terminar adjudicándose el último y definitivo set por 15-12. El colocador gallego, Jaime Arjones, fue nombrado MVP del partido.