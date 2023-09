Molano para los pies a Groves y Kuss conserva la roja

En un esprint de intensidad y fuerza, el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) levantó los brazos como vencedor de la duodécima etapa, que unió Ólvega y Zaragoza, de 150,6 kiómetros, en la que mantuvo el liderato el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), en la víspera de la entrada de la Vuelta en Pirineos. Se sacó la espina Molano (Paipa, 28 años) con un éxito especial que le permitió firmar su segundo triunfo en la Vuelta, impidiendo el triplete del australiano Kaden Groves, segundo clasificado. Después de un segundo puesto en Tarragona y un cuarto en Oliva, el boyacense se encontró de nuevo con la gloria en Zaragoza, casi un año después de conquistar Madrid en 2022.

Molano remató el excelente trabajo de su equipo a la hora de preparar la llegada. La labor del portugués Rui Oliveira fue impagable, ya que le puso al colombiano la victoria en bandeja de plata, haciendo inútil le esfuerzo de Groves y del neerlandés Boy Van Poppel, tercero en meta. Los favoritos se ajustaron al principio de las etapas de transición, pasar página y ahorrar energías para las etapas que se avecinan. La Vuelta empieza este viernes con la etapa del Tourmalet. La etapa Tour llega con Kuss abrazado a la roja, seguido de Marc Soler a 26 segundos, del belga Remco Evenepoel a 1.09 y del esloveno Primoz Roglic a 1.32. El 'artanenc' Enric Mas es noveno a 2.50.



En una etapa llana con final en Zaragoza la previsión no puede ser otra que esprint masivo, travesuras del viento o hazaña, como aquella que protagonizó Igor González de Galdeano en 2001, firmando la media de velocidad más elevada de la historia, 55,178 kilómetros/hora. En la víspera de las dos etapas claves de Pirineos, el viernes el Tourmalet y el sábado Larrau, el pelotón se aferró al guion de escapada consentida e inocua, persecución y zafarrancho por el esprint. Los aventureros salieron de los equipos españoles invitados a la Vuelta, el neerlandés del Burgos BH Jetse Bol, veterano de 33 años que lleva 6 temporadas en la escuadra castellana, y el español Abel Balderstone (Caja Rural Seguros RGA), profesional debutante, nacido en Ullastrell (Barcelona) y de padre británico. No apareció el temido viento, ni en Borja, donde Eolo suele hacer de las suyas. El dúo en cabeza decidió abrir carrera mientras el pelotón los mantenía en lenta cocción hasta que fueron alcanzados a 44 kilómetros de meta. Saludos a la cámara televisiva y fin de la escapada.



Con el grupo al completo llegó el aliciente del esprint intermedio de Villanueva de Gállego, donde Groves ensayó la llegada superando a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), quien se embolsó 4 segundos en la clasificación general. Un pellizco de ambición para el esloveno, señalado para protagonizar el duelo estelar de la Vuelta con Evenepoel. Camino de Zaragoza, el ritmo se disparó con los equipos de los velocistas preparando la fiesta para sus diferentes representantes. El Alpecin buscaba la tercera de Groves y puso a tres hombres a marcar el ritmo en cabeza. La estrategia pintaba bien una vez cruzado el Ebro, con la meta en unas cuantas esquinas, pero a la hora de lanzar el esprint el UAE no esperó a que tomara la iniciativa Groves, sino que lanzó a su 'colocator' Rui Oliveira para poner la alfombra a Molano. Portugués y colombiano se vinieron arriba y consolidaron un triunfo bien trabajado.

Este viernes llega la etapa Tour, la decimotercera, entre Formigal y el Col du Tourmalet, de 134,7 kilómetros. Jornada clave con cuatro puertos en el recorrido, el Portalet (3a, 4,4 al 5,4), el Col D'Aubisque (Especial, 16,5 kilómetros al 7,1), el Col de Espandelles (1a, 10,3 kilómetros al 8,3) y la montaña de las montañas, el mítico Tourmalet (Especial, 18,9 kilómetros al 7,4). Todo un examen para los favoritos.

CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Team Emirates) 3h23:35.

2. Kadren Groves (AUS/Alpecin-Deceuninck) m.t.

3. Boy Van Poppel (PBA/Intermarché Circus Wanty) m.t.

4. Rui Oliveira (POR/UAE Team Emirates) m.t.

46. Enric Mas (ESP/Movistar) m.t. -General.

1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 42h51:20.

2. MARC SOLER (ESP/UAE Team Emirates) a 26.

3. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step) 1:09.

4. Primoz Roglic (ESL/Jumbo-Visma) 1:32.

9. Enric Mas (ESP/Movistar) 2:50.