El belga Remco Evenepoel rompió el crono en el Supermundial de Glasgow para hacerse con su primer título mundial de la especialidad en la máxima categoría, y también el primero para los belgas, en un trazado en el que fue el más fuerte y supo ir de menos a más. Tras Evenepoel, que volverá a poder vestirse en 2024 con el jersey blanco para dar esplendor al arcoiris de campeón del mundo tan solo cinco días después de ceder el de ruta, acabaron el italiano Filippo Ganna y la gran sorpresa del día, más por su edad, 19 años, que por sus prestaciones como especialista, el británico Joshua Tarling.



El belga de Schepdaal confirmó su total y absoluto dominio de los tiempos en los que debía ejercer el máximo esfuerzo o reservar algún gramo de fuerza en lo que es su gran especialidad. Fue de menos a más, para marcar el segundo mejor tiempo en la primera toma de tiempos y ceder 4 segundos ante el gigante de Verbania, y a partir de ahí superarlo y mantenerlo a raya entre los 10 y 12 segundos con los que finalmente logró el título. El claro ejemplo se vivió mediada la contrarreloj cuando soltó una mano del manillar y sin perder la concentración pedía tranquilidad y sosiego a los consejos, que no precisaba, que le mandaban desde el coche. Tenía claro como tenía que hacer las cosas para hacerse con un objetivo que no estaba dispuesto a ceder.



Para Evenepoel el de Glasgow supone subir al peldaño más alto del podio y es el primer título. Salvo en 2020 cuando no participó por su gravísima caída en el Giro de Lombardía, desde 2019, cuando debutó en la elite, no se ha bajado del podio en la cita mundialista contra el crono. Una plata en 2019, y dos bronces en 2021 y 2022, le sirven para completar una vitrina en la que ahora ya luce el oro élite que acompañará al oro júnior que logró en 2018.

Sobre un duro y exigente recorrido de 47,8 kilómetros, el nuevo campeón rodó 51,8 km/h para hacerse con el título con un tiempo de 55:19. A Ganna le sacó 12 y a Tarling 48. El resto pararon su crono con diferencias mucho mayores. De los 78 ciclistas que tomaron la salida hubo que esperar a que transitaran por la primera toma de tiempos, ubicada en el kilómetro 12,6, los 25 últimos para empezar a ver registros realmente interesantes y con los que se podía empezar a pensar en quien podía tener realmente opciones para poder optar al podio o cuando menos a estar en el top-10.



El primero en marcar un tiempo a seguir fue Joshua Tarling que venía de ser campeón del mundo júnior la temporada anterior en Woollongong, Australia. Era el anticipo de lo que iba a ser capaz de ofrecer. Se quedó muy cerca de bajar de los 14 minutos (14:03), de hecho solo Ganna pudo romper esa barrera y Evenepoel se quedó a las puertas. Ese primer punto intermedio, y con todavía 35 kilómetros por delante, dejó claro que la lucha por los metales se presentaba como cosa de tres: Ganna y Evenepoel, claros candidatos antes del comienzo, y Tarling como gran sorpresa.

En los otros dos puntos de cronometraje volvió a acontecer exactamente lo mismo, ubicados en los kilómetros 34,7 y 43,5, el galés de Abaraeron rompía el crono y solo el belga y el italiano eran capaces de no ceder ante su empuje.

El resto de competidores que aparecían como favoritos antes del comienzo quedaron lejos, muy lejos, y en ningún momento tuvieron la más mínima opción de pelear por los metales. Evenepoel, Ganna y Tarling dejaron claro desde las primeras pedaladas que esos puestos eran para ellos. De hecho, el noruego Tobias Foss hizo una más que discreta defensa de su título y ni siquiera fue capaz de auparse al top-10. Fue undécimo a 2:04 de Evenepoel. El único español en la línea de salida fue Xabier Mikel Azparren que se quedó en la mitad de la clasificación en el puesto 40 a 5:07 del ganador. Tampoco les fueron mucho mejor las cosas a los colombianos, con Walter Alejandro Vargas en el puesto 30 a 3:33 y Harold Alfonso Tejada en el 35 a 4:10.