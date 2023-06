Comienza la cuenta atrás para la 41 Copa del Rey MAPFRE. El Real Club Náutico de Palma ha acogido la presentación oficial de su regata más emblemática. Más de 100 equipos de 16 nacionalidades y tres continentes competirán del 29 de julio al 5 de agosto en la bahía de Palma, que un año más se convertirá en el epicentro de la vela.

Emerico Fuster, presidente del Real Club Náutico de Palma; Joaquim Miró, director general territorial de MAPFRE en Cataluña y Baleares; y Jaime Martínez, alcalde de Palma han sido, acompañados de otras autoridades y personalidades como Marga Prohens -candidata a la presidencia del Govern Balear-, los encargados hoy martes, día 27, de dar la bienvenida a la 41 Copa del Rey MAPFRE ante prensa, autoridades, patrocinadores y socios del RCNP.

El presidente Emerico Fuster, ha sido el primero en tomar la palabra, hablando «dadas las especiales circunstancias en las que nos encontramos desde hace dos años», desde la perspectiva de organizador e impulsor del evento: «Dentro de un mes, nuestra ciudad se convertirá en el centro de atención de la vela mundial gracias a que en 1982 el RCNP sentó las bases de la Copa del Rey y, desde entonces, no ha dejado nunca de trabajar de manera constante, a las duras y a las maduras, para que la isla y la ciudad tengan un evento anual de primer nivel, en línea con el compromiso que adquirimos el día de nuestra fundación hace exactamente 75 años».

Detrás de cada Copa del Rey MAPFRE hay mucho trabajo y una enorme ilusión liderada por el Real Club Náutico de Palma, donde «nos sentimos orgullosos de haber dado forma e impulso a un acontecimiento que hoy es reconocido y respetado en todos los rincones del mundo, y a una marca de la que se benefician el puerto de Palma, la ciudad y, en general, toda la sociedad mallorquina», ha señalado Fuster.

Finalmente, el presidente ha tenido unas palabras de agradecimiento para MAPFRE, «nuestro socio e inseparable compañero de viaje»: «Gracias por el soporte y por la difusión que dais a nuestro deporte. Ojalá podamos seguir navegando juntos para que la Copa del Rey MAPFRE siga siendo la mejor regata del Mediterráneo y motivo de orgullo para la ciudad de Palma y la vela española».

Por su parte, Joaquim Miró, director general territorial de MAPFRE en Cataluña y Baleares, ha resaltado la labor de MAPFRE en las Islas Baleares, no sólo a nivel de empresa sino también con el trabajo que realizan desde la Fundación MAPFRE, con diferentes acciones y actividades de voluntariado, recogida de alimentos, etc.

«Apoyar la Copa del Rey es para MAPFRE un orgullo porque es un reflejo del trabajo que hacemos en Baleares y, además, es un escaparate al mundo», ha declarado.

Asimismo, Miró ha subrayado la excelente y sólida relación que mantienen con el RCNP «con quien trabajamos mano a mano para lograr que esta competición gane cada año más notoriedad» y ha añadido que «auguramos que esta 41ª edición será un nuevo éxito para la competición, que volverá a poner a la bahía de Palma en el centro mundial de la vela. Quiero agradecer en nombre de MAPFRE y en el propio, el esfuerzo en la organización del evento que lo ha hecho posible y desear mucha suerte a todos los equipos y deportistas participantes».

Ha finalizado el turno de intervenciones el nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha comenzado agradeciendo al RCNP la labor deportiva y social que lleva realizando todos estos años, trasladando que el «ayuntamiento será un compañero de viaje vuestro». «Consideramos que la ciudad de Palma tiene que ser en sí misma una ciudad deportiva y a este respecto vosotros vais a ser también muy importantes. Hace unos cuantos años impulsasteis la posibilidad de crear una escuela de vela municipal en vuestras instalaciones, nosotros también pensamos que es importante que Palma tenga una escuela municipal de vela y os tendemos la mano para colaborar conjuntamente en este proyecto», ha dicho.

Por otro lado, el alcalde ha ratificado públicamente «nuestro compromiso y nuestra ayuda en todo aquello que sea posible, la mía personal y la del consistorio, para ver de qué manera se puede solventar la situación del RCNP vivida en los últimos años».

Este año volverán a ser nueve las clases que compitan en la bahía de Palma por el trofeo de la 41 Copa del Rey MAPFRE: Majorica ORC 0, 1, 2, 3 y 4, ClubSwan 50, ClubSwan 42, Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, que navegará en J80.

16 nacionalidades de tres continentes –América, Oceanía y Europa- se han registrado ya para tomar parte en la regata. El programa de competición dedicará los dos primeros días a la confirmación de inscripciones, registro y mediciones, mientras que las regatas se disputarán del lunes 31 de julio al sábado 5 de agosto, comenzando a partir de las 12:00 horas, a excepción de las clases Herbalife J70 y Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, que disputarán el lunes una regata de entrenamiento oficial para ya el martes, día 1 de agosto, iniciar las pruebas.

Complementando el programa deportivo, no faltará el animado programa social de la Copa del Rey MAPFRE, en el que habrá música y degustaciones, y en el que no no faltarán el tradicional Cóctel de Armadores by MAPFRE, el jueves 3 de agosto en el RCNP, y la ceremonia de entrega de trofeos final, el sábado 5 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el recinto de Ses Voltes, al pie de la catedral de Mallorca.