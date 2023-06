Después del éxito de su primera entrega, el Palau de Congressos de Palma se prepara para albergar la segunda edición de la 'Mesa Redonda - Deporte y Valores' organizada por la Academia Vicente del Bosque. El lunes 26 de junio a las 19:00 tendrá lugar un evento que contará como ponentes con el exseleccionador español, el director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, y la periodista, escritora, psicóloga y conferenciante, Irene Villa, para analizar todas las posibilidades del deporte como herramienta fundamental en la educación y formación de los jóvenes.

José Tirado e Irene Villa asumen el relevo de Marcus Walz y Teresa Perales como acompañantes del que fuera técnico del Real Madrid y de 'La Roja' en la 'II Mesa Redonda - Deporte y Valores', que está enmarcada en del Campus Mallorca Vicente Del Bosque 2023 y el torneo Mallorca International Football Cup que se celebra en el municipio de Calvià. Tanto los participantes como las federaciones, asociaciones, clubes y aficionados en general tienen la oportunidad de disfrutar de la experiencia y escuchar a tres protagonistas de gran recorrido.

La ‘Mesa Redonda - Deporte y Valores’ organizada por la Academia Vicente del Bosque del lunes 26 de junio a las 19:00 en el Palau de Congressos de Palma está abierta a deportistas, técnicos, dirigentes y familias. Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita a través del enlace de la web www.vicentedelbosqueacademy.com.

Del Bosque promueve la importancia de los valores en las diferentes iniciativas de su fundación y su academia como ha hecho el Palma Futsal en sus diferentes proyectos que, al margen de sus éxitos deportivos, le han convertido en referente social.

Irene Villa, que sufrió un atentado terrorista en el que perdió las dos piernas con 12 años, encarna el mejor ejemplo para los jóvenes de que siempre hay una segunda oportunidad ante la adversidad. Reconocida como una de las 50 mujeres líderes de España. «Woman of the Year 2018» en los Awards New York Summit. Embajadora Europea de la Ciudadanía. Candidata a los Premios Príncipe de Asturias. Premio «Niños de Europa» otorgado por Lady Di.