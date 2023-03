Cada vez son más las personas que recurren a las aplicaciones de citas para entablar amistades o encontrar a su media naranja pero, ¿qué hay de los deportistas? ¿Qué ocurre con aquellos que no quieren entrenar en soledad? Conocer a personas con quien disfrutar del deporte y, por qué no, quizá también para disfrutar de la vida, son solo algunas de las opciones que ofrece N’joy, nueva aplicación móvil con sello balear, de uso similar a Tinder, pero dirigida en exclusiva a los entusiastas del deporte.

«La idea surgió cuando vivía en Estados Unidos; allí encontré una aplicación para conocer deportistas y organizar planes, entrenamientos... Es verdad que en España existe Tinder y otras redes, pero te encuentras gente con toda clase de intenciones. N'joy busca facilitar la relación entre deportistas, que encuentres gente con quien entrenar, sin necesidad de un trasfondo amoroso o de ligoteo. Además, a diferencia de otras aplicaciones como Strava o Playtomic, de nicho, nuestra aplicación abarca toda clase de deportes», explica Teresa Fuster (Calvià, 1998), fundadora de esta aplicación, desarrollada por la empresa mallorquina Cometa Labs. La experiencia de usuario es muy similar a Tinder con el sistema de swiping –deslizar perfiles– y el match, es decir, coincidir con alguien y que el interés sea recíproco, con la diferencia de que en N'joy solo pueden encontrarse deportistas y, según la intención del usuario, se puede escoger entre diferentes modos para hacer match: modo date, para encontrar pareja deportista; modo amigos, para encontrar gente con quien hacer planes deportivos; y modo entreno, con el que buscar a alguien que te ayude a mejorar y exprimir al máximo tus entrenamientos. La aplicación N'joy, que está disponible en Google Play para los usuarios Android y en App Store para los usuarios iPhone, ha lanzado hace poco una nueva funcionalidad que permite generar y unirse a planes relacionados con cualquier deporte, con la misión de funcionar como altavoz y acercar el deporte a todo el mundo. Los planes pueden clasificarse por niveles y ser privados, para que puedan unirse únicamente las personas con las que se ha conectado, o públicos para que se pueda unir cualquier persona de la comunidad. Esta aplicación fue lanzada en febrero y cuenta ya con un millar de usuarios. A largo plazo, Fuster espera que N'joy sea reconocida a nivel internacional, y pueda competir con gigantes como Tinder o Bumble. Pero, por encima de todo esto, «más allá de ligar, es promover y darle fuerza al deporte, porque considero que es importante. Hay mucha gente que no lo practica porque le da vergüenza, no tiene con quien entrenar o le falta experiencia. Y N'joy pretende ayudar a superar esas situaciones», concluye Fuster.