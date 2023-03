La selección balear de ciclismo en pista acabó con nota en su participación como anfitriona del Campeonato de España en las modalidades de Omnium y Madison-Gran Premio Toni Cerdà, colgándose un total de ocho medallas tras dos jornadas de intensa competición, cerrados con cuatro preseas en la matinal de cierre en el Velòdrom Illes Balears de Palma. La Comunidad Valenciana lideró el medallero, con ocho oros y trece metales en su haber, en la cita organizada por Unisport Consulting, con el apoyo de la FCIB.

Destacar en cuanto a la participación balear el oro logrado en las pruebas de Madison por las júniors Clara Martínez y Julia Ellen Murphy en la categoría júnior, superando a las valencianas Daniela y Andrea Grañana, mientras que la alegría para los aifitriones la completaron con su bronce las también baleares Valentina Ferreyra y Nayhara Monserrat.

Julia Ellen Murphy y Clara Martínez celebran su victoria.

La otra medalla isleña en las pruebas de Madison la consiguieron Irene Reina y Nuria Hernández, bronce en la categoría cadete, en la que Leyre Almena y Leyre Toledo (Comunidad Valenciana) se impusieron. En la final masculina, los valencianos Óscar Orts y Eric Igual se coronaron campeones, al igual que en júnior masculino Héctor y Mario Álvarez. Sebastián Mora no falló y haciendo tándem con Iker Bonillo (Comunidad Valenciana) se colgaron el oro en Élite-Sub 23.

Imagen de los campeones de España de Omnium, en el Velòdrom Illes Balears.

En la jornada del sábado se disputaron las finales de Omnium (scratch, eliminación y puntuación), que en Élite Sub 23 masculino coronaron al catalán Erik Martorell, con el madrileño Álvaro Navas como mejor Sub 23. En féminas, la catalana Laura Rodríguez fue la más constante, con Marina Garau segunda en la general y oro en Sub 23. La clasificación júnior femenina dejó en la cima a la valenciana Daniela Grañana, con las baleares Clara Martínez y Valentina Ferreyra plata y bronce. En la general masculina, el valenciano Héctor Álvarez marcó la pauta.

El Omnium cadete sirvió para brindar el oro a los valencianos Leyre Almena y Óscar Orts, que completaron el palmarés de los Campeonatos de España de Omnium y Madison-Gran Premio Toni Cerdà, en recuerdo al que fuera corredor y seleccionador nacional de esta especialidad.