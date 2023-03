Cinco son los 'Monumentos' del ciclismo mundial. Cinco carreras con historia que forman parte y forjan leyendas de este deporte. Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja-Bastogne-Lieja, París-Roubaix y el Giro de Lombardía forman la combinación perfecta que ha logrado completar a sus 33 años Lluís Mas. El corredor 'saliner' del Movistar Team es uno de los contados isleños con esta colección en su hoja de servicios, viviendo todo tipo de experiencias en pruebas centenarias en algunos casos y que ponen a prueba la dureza física y mental de los ciclistas.

Tres participaciones en la Milán-San Remo (2019, 2021 y 2023, con un puesto 63 como mejor resultado), la última hace apenas unos días con el triunfo de Mathieu van der Poel abren la lista de presencias de Lluís Mas en las cinco carreras por excelencia del calendario World Tour -al margen de las grandes vueltas-. El Tour de Flandes, la predilecta del balear, dejó su salida en 2019 (123º), 2020 (no acabó) y 2021 (83º).

Lluís Mas, a su llegada a la meta de San Remo. Foto: Movistar Team

«Para mí, Flandes es el más importante. Por la gente, el ambiente y su dureza», explica Lluís, quien deja claro que «Bélgica es la capital del ciclismo mundial. Allí se aprecia este deporte como en ningún lado, se te pone la piel de gallina y más en Flandes», recuerda. De hecho, el isleño se encuentra estos días en ese país para correr este miércoles la Brujas-De Panne, clásica belga del UCI World Tour.

La 'Decana' (se corre desde 1892 y es la más antigua) es otra de las paradas de Lluís, aunque no ha logrado acabarla en sus dos participaciones. En 2021 y 2022, tomó la salida en la Liega-Bastogne-Lieja, pero no logró acabar la prueba. Al igual que en el Giro de Lombardía de 2014, por entonces con Mas en las filas del Caja Rural-Seguros RGA en la que ha sido su única presencia en la clásica del norte de Italia, que suele cerrar la temporada cada año.

Pero una que le dejó también huella fue el 'Infierno del Norte'. Lluís Mas ha corrido únicamente una vez la París-Roubaix, pero le tocó capear una de las ediciones más duras de las últimas décadas. El frío y la lluvia hicieron más épico el paso por los tramos adoquinados hasta llegar al velódromo de Roubaix en 2021. Entró en el puesto 95, embadurnado en barro en la que, reconoce, «ha sido la más dura de todas... Fue una carrera de supervivencia».

«En Roubaix no te puedes parar... O vas delante, no no sabes por dónde paras. Yo hubo momentos en que no sabía en qué parte de la carrera iba, porque va rota en mil pedazos y pasan grupos y grupos... Más con el tiempo que tuvimos», recuerda Lluís, quien a la hora de elegir una de esas cinco carreras para hacer algo grande opta claramente por el Tour de Flandes. «Es dura, sí. Pero tienes la opción de meterte en una escapada y pelear por la victoria», asegura el mallorquín que exhibe los cinco 'Monumentos' en su historial.