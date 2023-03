Unzué: «Enric Mas tiene que liderar el equipo y descubrir su calidad»

Eusebio Unzué, director del Movistar, señaló que Enric Mas debe ser el líder del equipo y aspirar a todo, y se mostró «sorprendido» por la recuperación del corredor balear después de sufrir una crisis mental en el Tour 2022 y ser segundo poco después en la Vuelta a España con un gran final de temporada. Unzué comentó diversos aspectos sobre el líder de la formación en la presentación de la cuarta temporada de la serie documental 'El día menos pensado' en cuyo contenido se incluye las dificultades sufridas por Mas en la temporada 2023.

«No es imposible que Enric Mas pueda aspirar a lo más alto de un podio. Es un corredor en crecimiento, se ha asentado y se ha hecho más fuerte. Después de las dificultades de la pasada temporada fue capaz de recuperarse y terminar bien el año entre los mejores corredores. Ganó en el Giro de Emilia y fue segundo en Lombardía, solo superado por Pogacar», señaló Unzué.

Según explicó el máximo responsable del Movistar Team, Enric Mas «ha ganado en experiencia y está en su madurez, le veo tranquilo», por lo que su papel en la formación no es otra que la de líder indiscutible. «Está claro que ahora sin Alejandro Valverde tiene que liderar el equipo y descubrir su calidad. El año pasado afrontó el Tour como líder y tiene que consolidar la experiencia como tal. Tenemos que aspirar al podio, pero estado arriba no se puede descartar nada», comentó.

Unzué reconoció haberse sentido sorprendido con la recuperación anímica de Enric Mas, quien se retiró del Tour de Francia después de sufrir una crisis de fobia a los descensos, lo que precisó posteriormente de un tratamiento de recuperación. «Primero me sorprendió lo que le sucedió en el Tour, pero luego me sorprendió mucho más por la recuperación. Hizo la Vuelta como si no le hubiera pasado nada y a final de temporada ganó una carrera y en Lombardía tuteó a Pogacar», dijo.

Por su parte, Alejandro Valverde, ya retirado de la competición dijo respecto a Enric Mas que el ciclista balear «es una buena persona con la que tengo una buena relación. Le veo motivado y en buena forma, creo que hará cosas bonitas». Sobre los objetivos que espera del ciclista de Artà, Valverde dijo que «debe aspirar a ganar, aunque sea difícil, ya que los rivales también pueden fallar».