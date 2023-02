Es una de las grandes estrellas del pelotón ciclista profesional femenino y aspira en 2023 a seguir acumulando éxitos a su palmarés. A sus 39 años, Mavi García estrena el maillot del neerlandés Liv Racing TeqFind con galones de jefa de filas y un objetivo prioritario. «El Giro de Italia tiene un recorrido que me conviene más, se amolda más a mí. Es el objetivo principal y aprovechará para estirar la forma hasta el Tour», comenta en los albores de un curso plagado de ilusiones. Su tercera plaza en la ronda italiana y el Top 10 en el remozado Tour de Francia reafirman sus esperanzas, sin dejar de lado el Mundial de Glasgow, condicionado por las pruebas previas.

La ciclista Mavi García (Liv Racing TeqFind) posa con su bicicleta. Foto: F. Fernández

«Entrenamos fondo y jornadas largas para Tour o Giro, y después este Mundial parece complicado compaginarlo con ello», añade la multicampeona de España, una defensa que tiene en mente, de la misma forma que La Vuelta, «aunque no es un objetivo», confiesa. La Setmana Valenciana es su primera parada, para en marzo afrontar la Strade Bianche y el Trofeo Binda, antes de parar y preparar en altura (Sierra Nevada) las clásicas de las Ardenas: Brabantse, Amstel, Flecha Valona y Lieja.

La versión femenina de La Vuelta y el Campeonato de España, con otro paso por Sierra Nevada entre medias, servirán para preparar el Giro (1 a 10 de julio) y el Tour (23 a 30), para en agosto afrontar el reto del Mundial. Esa es la agenda de Mavi en su nuevo periplo en el Liv Racing TeqFind, donde «he encontrado lo que necesitaba. Me veo con más fuerza que el pasado año», relata Mavi, que incide en su mejoría «en la explosividad en esfuerzos intensos en corto tiempo, aunque hasta que no esté en carrera no podré calibrarlo bien», asegura. Sabe de la entidad de las rivales y resalta «el crecimiento del ciclismo femenino, los equipos y nuestras condiciones, aunque queda camino». Pero Mavi no quiere dejar pasar esta oportunidad.

La italiana y ex campeona del mundo Elisa Balsamo (Trek Segafredo) se impuso en la primera etapa de la Setmana Valenciana-Volta a la Comunitat Valenciana, sobre 119 kilómetros y con meta en Sagunto, siendo la mejor en un agitado esprint, con un tiempo de 2:58:00. Mavi García (Liv Racing TeqFind) se metió entre las mejores, acabando en el puesto 26, con el mismo tiempo que Balsamo. Las isleñas Iurani Blanco cedieron 13 segundos y Marina Garau 1:23.