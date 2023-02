El Real Club Náutico de Palma (RCNP) fue anfitrión a lo largo del fin de semana del Trofeo Pro-Rigging, que reunió a 214 embarcaciones de las clases Optimist, ILCA, Ok Dinghy y Snipe en dos jornadas y con colofón con una multitudinaria ceremonia de entrega de trofeos.

Marc Rigo (Club Nàutic Sa Ràpita) se adjudicó la victoria en las categorías absoluta y Sub 13 en la clase Optimist, imponiéndose por dos puntos a Francisco Truyols (RCNP). El bronce fue para Diego Trapero (CMSAP). La clase femenina de Optimist quedó agrupada en las categorías Sub 16 y Sub 13. La mejor fue Mercedes Truyols (RCNP), seguida por sus compañeras María Lluc Bestard y Carmen Bestard. Dentro de la categoría mixta Sub 11, se impuso Martí Mas (RCNP), acompañado en el podio por Jan Palou (RCNP) y Carmen Adrover (CNR). El premio Timoncito de Gaceta Náutica al mejor benjamín fue para Guillermo Romero, campeón del Grupo D de Optimist. La plata y el bronce fueron para Maud Oosterhaven e Iker Marcos (CN Arenal).

Elena Pipó entrega sus Timoncitos a los mejores de los jovenes. Foto: Laura G. Guerra

El podio masculino en ILCA 4 lo formaron Hugo Rosselló, Eduardo Light de Lozar y Álvaro Gámez (CV Port d’Andratx), mientras que en la categoría femenina destacaron Inés Martorell y Savina Vicens (CN Cala Gamba). En ILCA 6 ganó Milo Crymble (RCN Port de Pollença). James Waugh y Malte Pedersen mandaron en Ok Dinghy y en Snipe, la victoria fue para Víctor Pérez y Rosa Brugioni (CMSAP).