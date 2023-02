Debido a la fantástica respuesta que nuestra prueba ha obtenido entre los aficionados y aficionadas al ciclismo en Mallorca y al gran número de inscritos registrado hasta la fecha, más de 700, superando todas las expectativas, la organización de la marcha cicloturista «De Pérez a la Bola del Puig Major: La Pérez» ha decidido establecer un número máximo de 1.000 participantes para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, especialmente en el tramo cronometrado que va desde el Acuartelamiento Aéreo Puig Major/EVA7 hasta la Bola del Puig Major.

Si todavía no te has decidido, no te demores, la inscripción va a toda marcha y podrías perderte la oportunidad que te brinda La Pérez de vivir una experiencia única ascendiendo hasta la cima de Mallorca, para conquistar la Bola del Puig Major, a 1.445 metros sobre el nivel del mar. El precio de inscripción en la prueba oscila entre los 55 euros, si se hace de manera telemática hasta el 1 de marzo a través de la página oficial de la prueba https://laperez.es/ y los 75 euros, si hace de manera presencial los días 29 y 30 de marzo en las oficinas de Unisport Consulting, empresa organizadora de la prueba.

La nueva prueba del calendario cicloturista en Mallorca, que se desarrollará el sábado 1 de abril, tendrá una distancia de 51,6 kilómetros, con salida desde las instalaciones de Reciclajes Pérez, en el Polígono de Son Castelló, patrocinador principal de la prueba, y llegada a la Bola del Puig Major. A lo largo del recorrido, los participantes afrontarán un tramo neutralizado, como marcha cicloturista, con todos los participantes agrupados a la misma velocidad media de 25 kilómetros porhora desde la salida hasta las instalaciones de los Bomberos de Sóller. Posteriormente habrá un tramo cronometrado de 29,3 kilómetros, hasta la Bola del Puig Major, con un paso de control intermedio situado en la Base Militar.

Conquistar el techo de Mallorca, una cima que no está abierta al tráfico rodado por motivos de seguridad militar, constituye por sí solo un gran aliciente para los corredores y las corredoras que participen en la prueba, pero no será el único, porque la organización sorteará entre los participantes la bicicleta Colnago V3RS de Tadej Pogacar, valorada en más de 15.000 euros, y el maillot amarillo firmado por el doble vencedor del Tour de Francia. Además, todos recibirán un maillot conmemorativo de la carrera.