Enric Mas: el Tour como objetivo

Visiblemente relajado, aunque sabedor de que todos los focos van a apuntar hacia él toda vez que Alejandro Valverde ya es historia en el Movistar Team, Enric Mas apunta alto e ilusiona ante una temporada en la que tiene muchas ilusiones depositadas, en especial en sus dos 'grandes' de cabecera. Pero, al contrario que en anteriores campañas, aboga por la constancia y la regularidad para rematar en julio y septiembre, los dos picos fuertes del año.

«Personalmente, sueño en comenzar así como hemos acabado esta temporada, no yo sino todo el equipo y vamos a ser optimistas», comentaba el ciclista de Artà, que deja atrás un curso plagado de sobresaltos y en el que, tras el bache del Tour, remontó prodigiosamente para subir al podio de La Vuelta. «Cuando pasé el COVID, estuve una semana sin coger la bici y en ese momento me di cuenta de que volvía a ser yo. No sé si mejor o no, pero sí más fuerte», confesaba el corredor mallorquín, que a sus 27 años asume la jefatura indiscutible de filas del equipo de Eusebio Unzué.

«Esperemos que sea un buen año. El principal objetivo va a ser disfrutar de la bicicleta, tuve un momento en el que estuve ausente de lo que era el Enric que conocíamos, y ahora me centro especialmente en un objetivo como es el Tour, pero también en La Vuelta, que son las dos grandes que tengo pensado hacer», anticipaba el triple subcampeón de la ronda española, que se siente «motivado» especialmente con ese arranque de la ronda gala en el País Vasco. «Son carreteras en las que he corrido desde joven y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Salir de amarillo es una ilusión para el equipo, ¿por qué no?», apunta.

Mas ya tiene dibujado en su cabeza el camino a seguir durante los próximos meses. «Tengo un calendario en mente, pero nada en firme. Esperamos hacer algo de altura al inicio de la temporada para ponernos a tono. Haber acabado bien nos ha motivado más para el invierno. Para la confianza es importante estar bien de inicio, ya lo vemos con gente como Tadej (Pogacar). Este año hay que estar bien toda la temporada y un poco por encima en las dos 'grandes' (Tour y Vuelta)», resume.

El curso 2023 será el primero del Movistar Team sin Valverde en sus filas, aunque seguirá poniendo su experiencia al servicio del equipo, ahora como asesor y embajador. «Alejandro va a aportar muchísimo. Sabe lo que hacer en todo momento y en todas las carreras y eso solo puede sumar», explica Enric Mas, que aparte del Tour tampoco pierde de vista una de sus carreras fetiche, La Vuelta: «Ya son tres veces en el podio y nunca logrando la victoria y creo que hay que intentar da ese paso y ojalá suene la campanada en este 2023».