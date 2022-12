Sandor Martín estalla tras sufrir «un robo monumental» en el Madison

El barcelonés Sandor Martín se mostró indignado tras su derrota ante el estadounidense Teófimo López, a quien dos de los tres jueces dieron ganador en el combate disputado esta madrugada en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos). «Ha sido un robo monumental. He ganado el combate claramente», se lamentó en declaraciones a TV3 Martín, quien disputaba con López una eliminatoria directa del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) por el título del peso superligero.

El boxeador barcelonés analizó tras el combate, por qué mereció claramente la victoria: «Le he enviado a la lona dos veces, una de las veces el árbitro no lo ha contado. Y uno de los jueces solo me ha dado dos asaltos ganados. Es de chiste, de verdad». En cualquier caso, Sandor Martín se mostró «muy contento» por el combate que hizo ante Teófimo López, ya que considera que controló «en todo momento» lo que pasaba sobre el ring ante un rival al que vio «desesperado». «He demostrado que en España, en Cataluña, hay un gran nivel y que yo soy un grandísimo boxeador» sentenció.