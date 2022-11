La Mallorca All Around, un encuentro ciclista promovido por Miquel Febrer y que tuvo semanas atrás Artà como punto de partida y llegada a esta singular vuelta a Mallorca en bicicleta, cumplió con su misión en la parcela deportiva, pero también en la vertiente solidaria que movía a sus participantes y otras muchas personas que colaboraron para llevar a buen puerto esta iniciativa. No en vano, los beneficios de lo recaudado a nivel de aportaciones económicas, iba a destinarse a la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, ABDEM.

Tras recorrer 503'98 kilómetros, con un desnivel acumulado positivo acumulado de 7.192 metros, e invirtiendo un tiempo total de 21 horas, 40 minutos y 18 segundos, los protagonistas de la Mallorca All Around certificaron su objetivo, cumpliendo días atrás con el último paso, que es la entrega de la recaudación de esta iniciativa (más de 5.000 euros) a ABDEM, que agradeció la implicación e interés de Febrer y el resto de personas y entidades implicadas.