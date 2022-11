El inglés Nathan Kimsey, brillante vencedor del Rolex Challenge Tour Grand Final

El inglés Nathan Kimsey se ha proclamado brillante vencedor del Rolex Challenge Tour Grand Final-Road to Mallorca, tras la disputa de la cuarta y definitiva jornada en Golf Alcanada, en Alcudia, una jornada marcada por la igualdad entre los aspirantes al triunfo hasta el último hoyo. Kimsey ha presentado una tarjeta de 70 golpes (-2), para un total de 279 (70, 73, 66 y 70) y nueve bajo par, y ha aventajado en un solo golpe a su compatriota John Parry y al sudafricano Bryce Easton, que ha llegado al último hoyo con posibilidades de victoria. Con su triunfo en Alcanada, Kimsey

se ha coronado también como ganador del ranking Road to Mallorca.

El mejor español clasificado ha sido Javier Sainz, colíder tras la primera jornada, al presentar en la

jornada de hoy una tarjeta de 69 golpes (-3), para situarse en el cómputo global con -4, en la décimo

segunda posición. Alejandro del Rey ha completado el recorrido final con 76 golpes (+4), para un total de +6, y se ha clasificado en la posición 34, con lo cual se ha quedado a las puertas de los 20 primerosdel Road to Mallorca y tampoco obtiene plaza para disputar el año próximo el DP World Tour.

Tras la finalización de la jornada y del torneo, se ha llevado a cabo el acto de entrega de premios, al

que ha asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. El presidente de la Federación

Balear, Bernardino Jaume, ha aprovechado el momento para anticipar que Golf Alcanada repetirá el

año que viene como sede del torneo. Cabe recordar que la de 2022 ha sido la cuarta edición consecutiva que el Rolex Challenge Tour Grand Final se celebra en Mallorca. En 2019 se celebró igualmente en Golf Alcanada, para que el T Golf de Calvià tomara el relevo en las ediciones de 2020 y 2021. Tras el acuerdo alcanzado entre European Challenge Tour y la Federación Balear, el Challenge Tour Grand Final se celebrará en Mallorca hasta 2026; es decir otras cuatro ediciones.