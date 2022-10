La reinvención de Marc Sánchez.

España firmó en los pasados Campeonatos del Mundo de salvamento y socorrismo los mejores resultados dentro de esta especialidad. La que ha permitido al nadador mallorquín, olímpico en Río 2016, Marc Sánchez Torrens (Palma, 1992) encontrar una nueva motivación en la piscina y un complemento para su entrenamiento, del que se encargan sus dos preparadores de siempre: Xavi Torres y Biel Arrom.

En Riccione (Italia), el equipo español sumó catorce medallas. Dos de ellas, de bronce, viajaron hacia Mallorca en el cuello de Marc Sánchez, nadador y vicepresidente de su club, el Voltor. Tercero en la prueba de relevos 4x50 metros (junto a Antía García, Núria Payola y Pau Beltrán) y en 200 metros obstáculos, ambas en la disciplina de piscina, el multicampeón nacional se animó «gracias a Pau Beltrán, con el que nadé en el Sabadell. Él me animó, empecé con el Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo (de Guadalajara), porque aquí no hay, ni clubes ni calendario de competición», relata Marc, que acabó sus estudios de Turismo y Dirección de Empresas, «sin dejar la natación en activo», remarca.

Ambiente

Le cogió el gusto a la modalidad de salvamento y socorrismo, poseyendo la titulación oficial, «y entrenando en el CTEIB y el Palma Sport & Tennis Club, además de en Son Roca. Y en mi primera competición, batí el récord de España de 200 obstáculos. Luego lo hice en Tenerife, en piscina larga, y tras ello ya me empezaron a seguir de la selección», añade. Tras el Campeonato de España de la especialidad de Playa, «ya me plantearon el Mundial y era un reto y un objetivo que me ilusionó, entrenando los 200 obstáculos en verano». Tenía expectativas de podio «porque mis tiempos eran de medalla, pero era mi primer Mundial...». Y logró dos bronces, «una experiencia genial, pues además el ambiente en el equipo, es excepcional». Una participación adornada con las plusmarcas nacional y la europea de Másters 30-40. «La buena base técnica y el fondo en la piscina me ayudaron a prepararlo con más garantías, y estas medallas, son una alegría más en mi carrera», dice Marc, cuyo objetivo «es seguir con la natación y entrenando, compaginándolo con el salvamento y socorrismo. Me ha gustado el ambiente que he encontrado en mis compañeros y la selección española y eso me motiva», asegura un feliz Sánchez.