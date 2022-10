Alejandro Forcades del equipo NNormal en categoría masculina con un registro de 8:33:33 e Isla Smith del Malift Mallorca en femenina con 12:05:25 se adjudicaron la sexta edición de la prueba de carrera de montaña Amer Mallorca 5000 disputada este sábado en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, entre las localidades de Sóller y Pollença. La sexta edición de la prueba contó de nuevo con una excelente inscripción superior a los 400 atletas. No faltaron a la cita algunos de los nombres más destacados del panorama nacional de la especialidad, destacando nombres como el del mencionado Forcades, vencedor a la postre, Jordi Gamito, Juan María Jiménez o Jesús Gil.

Tras un breve briefing por parte de la organización, se dio la salida a las 6:00 de la mañana en la localidad de Sóller. Por delante, un exigente y técnico recorrido de 66 km con más de 8.000 metros de desnivel acumulado. Es la carrera de montaña más dura de las Islas Baleares en relación al kilometraje y desnivel, una competición conocida en la isla como la prueba que toca el cielo.

Los participantes afrontaban la primera ascensión de los Tres Mil -Ofre, Franquesa y Rateta- en compañía de los primeros rayos del sol. Precisamente el calor fue protagonista durante toda la jornada. Aunque ni la dificultad técnica del trazado, ni las altas temperaturas podían con el empeño de Forcades. El atleta mallorquín tomaba las riendas de la carrera ya en el primer punto de cronometraje en Cúber aventajando en dos minutos a Jordi Gamito y en casi veinte a Juan María Jiménez. Idéntica situación en categoría femenina con Smith, afincada en la isla y conocedora a la perfección del recorrido, situada en primera posición, con una renta más favorable de casi media hora frente a Alicia Mateu y Victoria Albelda, segunda y tercera respectivamente. La única nota negativa era el abandono de Jesús Gil, a causa de una lesión de tobillo, cuando se encontraba en posiciones de podio.

Ya en la subida al Puig de Massanella se mantenía el duelo entre Forcades y Gamito. Las diferencias seguían siendo mínimas, apenas seis minutos en favor del primero, mientras que Sebastià Massanet daba caza a Jiménez en la lucha por el último escalón del podio. Superada la cima más alta de la prueba empezaba otra parte técnica y complicada del recorrido hasta llegar a la meta de Pollença. Con Smith instalada cómodamente en el liderado de la categoría femenina, la emoción se mantenía en la categoría masculina, todavía sin un claro favorito para adjudicarse el triunfo. Sin embargo, el siempre técnico tramo de Es Coll des Prat decantaba la carrera del lado de Forcades. El atleta de NNormal cruzaba el último punto de cronometraje con un tiempo de 5:42:35, mientras que Gamito pagaba el esfuerzo realizado a casi veinte minutos y Jiménez a más de cincuenta.

La ventaja de Alejandro Forcades aumentaba tras la última cima colosal de la jornada, el Puig Tomir. El mallorquín cruzó la línea de meta en Pollença con un tiempo de 8:33:33, con Jordi Gamito en la segunda posición con 9:01:57 y Juan María Jiménez en la tercera con 9:52:11. El atleta mallorquín se mostraba encantado con el buscado triunfo en su isla natal. «La preparación en los últimos tres meses han sido por diferentes partes del recorrido y sabía que llegaba bien, aunque tenía mucho respeto a la carrera. Es la carrera más larga en tiempo que he completado nunca.», sentenciaba.

Ya en categoría femenina, Smith certificó la victoria con un tiempo de 12:05:25, aunque sufriendo en el tramo de descenso final. La atleta neozelandesa llegaba a Pollença extenuada y al límite de sus fuerzas. La segunda clasificada fue Alicia Mateu con un tiempo 12:13:13 y tercera Victoria Abelda con 12:32:03. La vencedora, ya recuperada, manifestaba su alegría por el triunfo. «La carrera ha sido muy dura, con mucho calor. Pero venía motivada y con muchas ganas porque el recorrido me gusta. Quizás he salido muy fuerte en los primeros kilómetros y me ha pasado factura en el tramo final, pero estoy muy contenta por el resultado» afirmó Smith.

Tras los primeros clasificados, el grueso de los participantes cruzaba la línea de llegada en el Claustre de Sant Domingo en Pollença ante un público completamente entregado y en un ambiente festivo. Rostros marcados por la dureza del recorrido y al mismo tiempo por la satisfacción de convertirse en finishers de una nueva edición de la Amer Mallorca 5000.