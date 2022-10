Este lunes se presentó en sociedad la campaña 'EsportNet. Som equip!', una iniciativa que se llevará a cabo a lo largo de la temporada 2022-2023 y que consiste en una serie de actividades, talleres y ponencias que tienen como objetivo promover la no violencia, el respeto y la tolerancia a la grada en el mundo del deporte. Este nuevo lema del Consell de Mallorca contará con el apoyo de deportistas de alto nivel para hacer llegar el mensaje a las casi 80.000 personas que está previsto que participen en las actividades deportivas de la institución, a través de su Departament de Transició, Turisme i Esports.

Durante el acto de presentación, el conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, destacó que «se hace necesario un refuerzo con valores tan importantes como la tolerancia o el respeto para poder evitar episodios de violencia verbal o física en las celebraciones deportivas, y también para generar un contexto positivo y educativo con base deportiva, no sólo competitivo». Es por este motivo que la campaña 'EsportNet. Som equip' trabajará el respeto desde cuatro puntos de vista diferenciados y con diferentes colectivos: no a la violencia en el campo, respeto a la pluralidad y diversidad (de procedencia, de color, etc.), fomento de la igualdad de género en el deporte y desde el punto de vista de la inclusión.

La directora insular d'Esports del Consell, Marga Portells, ha destacado las principales acciones que se realizarán en torno a 'EsportNet. Som equip!', como carreras específicas, talleres escolares 'Suma't!', ponencias, un grito para las instalaciones deportivas, acciones formativas con clubes deportivos y diferentes actividades específicas en el ámbito federado, como «campañas de difusión específica con deportistas de renombre de diferentes modalidades, como los que hemos visto aquí».

La primera gran acción es una jornada formativa que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Trui Teatre ante 1.300 personas. Se trata de la ponencia y los coloquios Fortaleza mental en la vida y en el deporte, organizada por la Direcció Insular d'Esports del Consell y la Fundación Miquel Jaume del Palma Futsal, e impartida por la psicóloga Patricia Ramírez. José Tirado, gerente del Mallorca Palma Futsal, ha asistido al acto de presentación de la campaña 'EsportNet', en la que el club está implicado al 100 %, mediante diferentes talleres escolares y también con la gestión de la jornada de Patri psicóloga. Tirado ha afirmado que «la Fundación Miquel Jaume tiene el objetivo de transmitir valores y actuar como plataforma y herramientas que puedan servir a los deportistas en su carrera pero también en la vida. La nueva puesta en escena con charlas de nivel es un hecho histórico de colaboración entre instituciones deportivas, y el ejemplo es la charla de Patri Psicóloga, reputada psicóloga que ha hecho trabajo con deportistas de alto rendimiento».

La ponencia contará con unos protagonistas de lujo: el futbolista Aritz Aduriz, el atleta paralímpico Álex Sánchez Palomero, la taekwondista y formadora Brigit Yagüe, el portero del Palma Futsal Carlos Barrón, la gimnasta Cintia Rodríguez y el piragüista Marcus Cooper Walz. Estos seis deportistas de renombre de la élite mallorquina participarán en la jornada y tratarán sobre la gestión del fracaso y de las herramientas para fortalecerse ante la presión, en el contexto de sus historias personales. El acto lo conducirá la periodista Maria Mayans.