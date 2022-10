Las carreras han dejado muchas imágenes en las llegadas de atletas que cruzan la meta con sus hijos o de la mano con otro deportista, pero ha resultado más curiosa la acción llevada a cabo por un deportista en la reciente media maratón de la localidad valenciana de l'Alcúdia. Luis Agustín Escriche decidió pararse antes de romper la cinta como campeón para no ganar por mucho tiempo y su decisión tiene una explicación basada en el interés económico.

La llegada de Luis Agustín Escriche resultó muy cómoda teniendo en cuenta la gran ventaja que consiguió respecto a sus rivales. Cubrió los poco más de 21 kilómetros y se paró frente a la meta. Había un premio de 150 euros para el que lograra rebajar el récord de la prueba, pero el atleta valenciano no quiso batirlo por mucho para no endurecer en exceso el registro, ya sea para volver a intentar mejorar la marca él mismo en 2023 o que otro inscrito tuviera opciones de lograrlo. Cabe destacar que el vencedor no se llevaba ningún premio en metálico y que la única recompensa se producía estableciendo un nuevo récord.

«Vi que lo iba a batir con bastantes segundos de antelación y decidí pararme para no endurecer ese récord», ha precisado Escriche en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por diariodeltriatlón.es. «De primeras no iba a intentar batir el récord pero desde el principio íbamos juntos un chico marroquí y yo e íbamos bastante fuerte y en el km 11 íbamos a ritmo de récord y en el 12 me giré y me había quedado solo. Como iba a tiempo de récord pensé en batir la marca e iba controlando más o menos el tiempo pero el gps del reloj me marcaba que iba 200 metros por delante y esos 200 metros son unos 30 o 40 segundos de diferencia. No sabía si iba a batirlo por medio minuto o por unos segundos , así que pensé, la forma más exacta de saber si lo voy a batir es plantarme junto a la meta y así el reloj no falla», ha explicado en el mismo medio.