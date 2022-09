Mavi García va a por todas. La ciclista mallorquina es la gran baza española de cara al Mundial de fondo en carretera, que se disputa en la madrugada del sábado -4:25, hora española- en Wollongong (Australia). La multicampeona de España y número uno del equipo nacional afronta a sus 38 años una carrera que se presenta como una gran ocasión para que España vuelva al podio -el único precedente es el bronce en 2002 de Joane Somarriba- y, quién sabe, poder pelear por el oro y el preciado maillot arco iris.

Ane Santesteban y Mavi García, juntas en el circuito de Wollongong. Foto: RFEC

Por delante, un peligroso recorrido de 164'3 kilómetros, con la ascensión inicial al Monte Keira y otros seis pasos posteriores a los montes Ousley y Pleasant, platos fuertes del circuito final, con salida en Helenesburgh y llegada en Wollongong, donde el ciclismo mallorquín aspira a redactar otra página de gloria de manos de la todavía corredora del UAE Team ADQ, que junto a Ane Santesteban (Bike Exchange Jayco) forma la gran apuesta de la seleccionadora, Gema Pascual.

En las horas previas al gran día, Mavi García se muestra «optimista» de cara a la carrera. Tras varios días en Australia para completar la adaptación, la balear tiene claro que «se puede optar a todo, aunque dependerá de cómo estemos, de cómo vaya o sea la carrera...». Eso sí, la campeona de España tiene clara la táctica ante el recorrido a afrontar. «Lo mejor sería un ataque de lejos. Probarlo, lo vamos a probar...», advierte.

Mavi García, la seleccionadora Gema Pascual y Ane Santesteban. Foto: RFEC

Esa ambición está muy presente, aunque con reservas, pues se anuncia lluvia el sábado en Wollongong. Pese a todo, Mavi es optimista y no descarta «nada. Y eso significa acceder al podio. Parece que en el Mundial nunca se reflejaban los resultados, pero creo que es un momento diferente este año. Luego saldrá lo que saldrá, pero puede pasar que llegue el podio», dijo al respecto la balear.

«En el circuito va a ser difícil marcar diferencias, es duro. Lo ideal sería entrar en el circuito con las menos corredoras posibles, por lo que hay que hacer la carrera dura de inicio», proseguía, señalando el repecho del 18% que deberán afrontar hasta en seis ocasiones como un lugar clave. «A la tercera vez que pasas, ya duele... Pero en las carreras de un día, yo me guío por lo que me dicen las piernas. Y lo que veamos en ese momento será lo que intentamos, aunque lo que está claro es que no hay que esperar al repecho final, hay que moverse de lejos», reiteró, definiendo el circuito como «técnico y duro».

Sobre la posible ausencia o la presencia finalmente de la neerlandesa Annemiek van Vleutem -sufrió fractura leve de codo tras una caída en la crono por equipos-, Mavi y el resto del equipo español es prudente. «Su presencia cambia el global de la carrera... Pero hay otras corredoras muy potentes y debemos estar atentas, por eso deberemos hacer dura la carrera, como decíamos antes».

Tras una temporada en la que Mavi García ha firmado un nuevo 'doblete' en los nacionales (disputados en Mallorca), el tercer puesto en el Giro de Italia, la décima plaza en el Tour de Francia, el premio a la combatividad en La Vuelta y una reciente victoria de prestigio en Plouay (Francia), además de destacadas participaciones en las clásicas de las Ardenas, la ciclista considera que ha recogido «los frutos del trabajo» y espera mantener el nivel de forma en Australia para seguir haciendo historia.