⏪😎¡Velocidad, lucha...! 💨💨 Revive el ÚLTIMO KM de un nuevo sprint en #LaVuelta22 gracias a @CarrefourES.



⚡️Speed, the battle for position, pure action! Enjoy the last KM of a victorious sprint for @kaden_groves - @GreenEDGEteam, courtesy of Carrefour.#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/OXIRbE8n5V