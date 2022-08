A Cristian Raña (Buenos Aires, 1977) le había gustado el taekwon do desde pequeño. En su ciudad natal lo estuvo practicando con asiduidad hasta que comenzó a trabajar y en 2001 se trasladó a Mallorca debido a la situación económica de su país. Los avatares de la vida hicieron que hace dos años, un primo suyo, Fabricio Pastrana, se instalara también en Mallorca. Él también era practicante de esta disciplina y convenció a su primo para que retomara su afición. El lugar elegido para entrenarse fue el gimnasio Work Out Center, situado en Arxiduc Lluís Salvador, de Palma. Carlos Bazán, otro argentino residente en la Isla y maestro 7º DAN, se encargó de entrenar a ambos y pronto se dio cuenta del potencial que tenían.

En taekwon do hay tres disciplinas: Formas (movimientos técnicos), Combates y Roturas (de tablas de madera). El pasado diciembre, Cristian logró el primer DAN y fue seleccionado por el equipo nacional senior. Su primo Fabricio también fue seleccionado y ambos participaron en el reciente Campeonato del Mundo ITF celebrado en Ámsterdam recientemente. Entre enero y el campeonato, Carlos Bazán fue el encargado de poner a punto a Cristian, quien participó en formas y combate. Los entrenamientos se realizaban de lunes a viernes y una vez al mes se trasladaban a Barcelona para ejercitarse junto al resto de miembros del combinado nacional.

Cristian Raña, mostrando la medalla de bronce lograda en Ámsterdam.

«En mi categoría de Formas había ocho competidores. Vencí al representante de Estados Unidos y luego caí derrotado por quien luego de proclamó campeón del mundo. Al estar en semifinales ya gané el bronce sin necesidad de competir». Cristian reconoce que le gusta más competir en combate que en formas, pero en la primera disciplina no tuvo tanta fortuna. «Caí eliminado en la primera ronda, pero también por quien luego ganó el oro, el irlandés Paul Manning, toda una institución en este mundo».

Valoraciones

En la disciplina de Formas el jurado valora la técnica, poder (fuerza y rapidez con la que se ejecutan los movimientos), equilibrio y ritmo. Cristian reconoce que quizás no es tan técnico como otros competidores, pero destaca su mayor cualidad. «Mi punto fuerte es la competitividad y doy lo mejor bajo presión. En l categoría de Formas ,a diferencia de en Combate, no hay margen para el error. Un fallo ya te condena. Durante la competición, el entrenador, en este caso Carlos, te va aconsejando sobre si tienen que ir más rápido, más lento...a mí no me afecta pero a otros compañeros sí y eso les hace cometer algún error».

Según explica Cristian, la diferencia en Formas entre karate y taekwon do estriba en que la primera «es más rígida, mientras que en taekwon do tiene mucha importancia también la estética». Cristian seguirá compaginando su trabajo de jefe de ventas de Canon con el taekwon do. «Continuaré preparándome y el próximo objetivo que tenemos es la Copa Challenge y la afronto con mucha ilusión. Esta medalla ha sido algo totalmente inesperado, pero me da ánimos para seguir mejorando y participar en campeonatos». Fabricio Pastrana también logró una medalla de bronce por equipos y en el Mundial también participó Rosaly Morell.